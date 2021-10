Norrie in Basilašvili za naslov v Indian Wellsu

Oba sta si prvič priigrala finale druge najvišje kategorije na turneji ATP. Nikoloz Basilašvili, 36. igralec s svetovne lestvice, je v polfinalu izločil Američana Taylorja Fritza, 26. igralec sveta Cameron Norrie pa Bolgara Grigorja Dimitrova. Basilašvili je za zmago nad Fritzem potreboval uro in 41 minut in slavil s 7:6 (5) in 6:3, Norrie pa je bolgarskega tekmeca odpravil gladko, s 6:2 in 6:4.

Šestindvajsetletni Norrie in 29-letni Basilašvili sta se enkrat že pomerila med seboj; letos v prvem kolu Rotterdama je gladko zmagal Britanec. Basilašvili je doslej v karieri osvojil pet turnirjev, vključno z dvema letos na različnih podlagah, Norrie pa je doslej zmagal enkrat.

Na mastersu na trdi podlagi v Kaliforniji z nagradnim skladom 8,76 milijona dolarjev (7,55 milijona evrov), so sicer izpadli številni asi. Najdlje sta iz prve deseterice na svetu zdržala olimpijski prvak Nemec Alexander Zverev in tretji igralec sveta Grk Stefanos Cicipas, ki sta obtičala v četrtfinalu.

Indian Wells, masters (8.150.470 dolarjev):

- moški, polfinale:

Cameron Norrie (VBr/21) : Grigor Dimitrov (Bol/23) 6:2, 6:4;

Nikoloz Basilašvili (Gru) : Taylor Fritz (ZDA/31) 7:6 (5), 6:3.