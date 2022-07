Novak Đoković, Goran Karan in Aljaž Bedene v dolini piramid

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković rad zahaja v Visoko, le nekaj dni po zmagi v Wimbledonu pa mu lokalni veljak Semir Osmanagić, samooklicani odkritelj starodavinh piramid, z domačini pripravlja prav poseben sprejem. Đoković bo namreč zaigral na novem teniškem štadionu, ki ga bo v ritmih znanega dalmatinskega pevca Gorana Karana pomagal otvoriti tudi najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene.

Ta bo skupaj s Hrvatom Ivanom Dodigom in domačinom Aldinom Šetkićem z Đokovićem odigral nekaj revijalnih obračunov, zvrstilo pa se bo še več dvobojev mladih igralcev in igralk. Osmanagić je pred začetkom dogajanja zatrdil, da so pri pripravi igrišč tesno sodelovali z Đokovićevo ekipo, trda podlaga pa da naj ne bi zaostajala niti za tisto, na katerih potekajo tekme OP Avstralije in OP ZDA.

»Igrišče št. 1 ima trdo podlago. To je prvo igrišče v naši regiji s tremi gumiranimi premazi grand slam kvalitete, dobavitelja sta le dva, ameriški in španski, v sodelovanju z Đokovićevo ekipo smo izbrali španskega,« je za Sportklub povedal Osmanagić.

»Goran Karan bo dogajanje otvoril s svojo novo pesmijo My Legacy Is Love (Moja zapuščina je ljubezen, op. a.), to pa je lep način, na katerega želimo v svet s teh prostorov poslati sporočilo ljubezni. Želimo pokazati lepoto tenisa, čaka nas praznik tenisa in športa. Petindvajset let po koncu vojne bodo zastave Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije spet ponosno plapolale skupaj. Govorijo o novem vzdušju, ki ga ustvarjamo tukaj – o duhu sodelovanja in prijateljstva,« je dodal Osmanagić, ki v večernih urah pripravlja tudi kulturni program z vsaj enim presenečenjem in odličnimi črnogorskimi vini. Pričakujejo najmanj 1500 obiskovalcev.