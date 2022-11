Novak Đoković v jutrišnjem velikem spektaklu

Dve uri dejansko vrhunskega tenisa so doživeli navzoči v polni Olimpijski dvorani v Torinu, kjer se je srbski zvezdnik Novak Đoković po izjemnem boju z Taylorjem Fritzem – 7:6 (5), 7:6 (6) – uvrstil v jutrišnji veliki finale sklepnega posamičnega turnirja v sezoni.

Na severu Italije se je zbrala vodilna osmerica sezone tako v posamični konkurenci kot tudi med dvojicami, že med tednom je bil tenis na visoki ravni, ta današnji dvoboj pa je navdušil tako številne nevtralne spremljevalce kot tudi v Italiji številne privržence srbskega asa. Američan se mu je sicer izjemno postavil po robu, ga "uničeval" tudi z nekaterimi kirurško natančnimi igralci, a razpletlo se je tako kot pogosto, ko so pred Đokovićem napete končnice. Tudi v tej je namreč bil izjemno zbran in četudi je že kazalo na tretji niz, je dobil še v drugo podaljšano igro in si priigral sklepni posamični dvoboj, v katerem se bo jutri pomeril z zmagovalcem današnjega večernega polfinala Andrej Rubljov – Casper Ruud.