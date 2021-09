Novo poglavje teniške pravljice s Tamaro, Kajo, Polono in z uglednimi tujkami

Tamara Zidanšek nestrpno pričakuje snidenje z domačim občinstvom. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Zgodovina osrednjega teniškega štadiona na slovenski obali, v Luciji, prav blizu osrednjega portoroškega utripa, je bogata. Tu so se nekoč že predstavili prepoznavni obrazi elitne svetovne scene v tenisu, zlasti v ženski konkurenci. Turnir, ki se bo začel čez en teden po dobrem desetletju odsotnosti s svetovnega koledarja, pa že zdaj privablja pozornost. Tudi največji optimisti iz vrst številnih ljubiteljev tenisa so si kar težko predstavljati, da bodo tokrat pri nas lahko spremljali tako imenitne igralke.Domača pozornost bo kajpak najbolj namenjena, nepozabni polfinalistki letošnjega Roland-Garrosa, zelo obetavniin neuničljivi, kajpak bodo poznavalci – pa tudi manj pozorni spremljevalci teniških spektaklov – uživali v nastopih številnih odličnih igralk iz tujine. In če je že kaj sreče v tem nesrečnem pandemijskem času, potem je to za portoroške prireditelje iz vrst domače teniške zveze, lokalne skupnosti in osrednjega pokrovitelja Zavarovalnica Sava spoznanje o odpovedi azijskih teniških dogodkih in tako manevrskem trenutku in prostoru za prihod uglednih igralk.Portorož 2021 sodi v lepo kategorijo 250 pod streho mednarodne ženske teniške zveze (WTA), obenem privlačno okolje – podobno kot že vrsto let v neposredni obalni hrvaški soseščini Umag – privablja izbrano smetano, ki bo seveda uživala v lepem septembru ob Obali in privlačnem ozračju večernih dvobojev pod žarometi.Omenjena Zidanškova, ki je prva med Slovenkami poz uvrstitvijo v polfinale katerega od prestižnih turnirjev za grand slam, se denimo še prav posebej veselil nastopa pred domačim občinstvom. Za povrh je Konjičanka že tudi vsaj malce Primorka, s fantom živi v Izoli, torej niti četrt ure vožnje proč od teniškega centra v Luciji. »Res sem prav nestrpna pred tem turnirjem, saj doma nisem nastopila že sedem let. Takrat smo igrale v Mariboru. Dobro, ne štejem tistega lanskega ekshibicijskega dvoboja v Lukovici pri Domžalah med selekcijama zahoda in vzhoda,« je v pričakovanju portoroškega spektakla poudarila naša vodilna teniška igralka, zdaj 40. na svetovni teniški lestvici.Pred njo je šest udeleženk turnirja na Obali med 13. in 19. septembrom:Ob njih ne gre prezreti na Hrvaškem zelo priljubljene25-letnice iz Osijeka, ali pa francoske igralke srbskih koreninpred štirimi leti že 10. igralke na svetu in takrat tudi srčne izbranke avstrijskega teniškega šampiona Dominica Thiema.Kakorkoli, tradicionalno julijsko-avgustovski poletni živžav se v središču slovenskega obmorskega turizma pogosto raztegne še v september. Tokrat vsekakor tudi po okusu športnih navdušencev, a pravzaprav tudi vseh tistih, ki so jim blizu odmevne prireditve. In prav takšna bo očitno ta nova teniška pravljica v Luciji.