Ob vznožju skakalnic želja po novem teniškem skoku

V nadaljevanju preberite:

Pred slovensko žensko teniško reprezentanco, ki je pred enim letom navdušila stroko in športno javost z nastopi na finalnem turnirju pokala Billie Jean King, ekipnega mundiala v tenisu, je novi tekmovalni izziv. V petek in soboto se bo v Velenju pomerila z Nizozemsko za uvrstitev v pomladni sklepni kvalifikacijski krog. Kaj je prinesel žreb, zakaj je razplet tega posebej všeč Tamari Zidanšek? Kaj pravi o dvoboju vodilna nizozemska igralka Arantxa Rus? Kakšna bo vloga Kaje Juvan in kaj napoveduje slovenski zvezni kapetan Andrej Kraševec?