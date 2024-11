Andrej Slapar zapušča mesto predsednika Teniške zveze Slovenije

Predsednik Teniške zveze Slovenije (TZS) Andrej Slapar je upravni odbor zveze obvestil, da želi zaključiti s predsedovanjem krovni teniški organizaciji v Sloveniji. Ob tem je predlagal svojega naslednika, izvršnega direktorja družbe BTC Damjana Kralja, ki je že sedaj član upravnega odbora zveze, je sporočila TZS.

Andrej Slapar je na čelo Teniške zveze Slovenije prišel leta 2018, ko je nasledil Marka Umbergerja, ki je zvezo pred tem vodil 12 let. TZS je pod njegovim vodstvom uresničila zastavljene cilje. Energija je bila usmerjena v nadgradnjo učinkovitosti in vzdržnosti delovanja organizacije, povečala so se marketinška sredstva, pomemben dejavnik pa je bil tudi razvoj vrhunskega tenisa, predvsem mladinskega.

TZS je v času njegovega mandata organizirala turnir WTA Zavarovalnica Sava, ob tem pa je bilo skupaj s klubi in sodelovanjem občin organiziranih 20 profesionalnih WTT turnirjev, na katerih so do zmage prišli Bor Artnak, Veronika Erjavec in Pia Lovrič. Ob tem je slovenska ženska reprezentanca lani nastopila tudi v polfinalu svetovnega prvenstva v tenisu oziroma polfinalu pokala BJK.

»Pomembno je, da smo sistem tenisa v Sloveniji nadgradili in da ostaja v dobri kondiciji. Zaradi želje in osredotočenosti na druge prioritete v poslovnem in zasebnem življenju želim zaključiti s predsedovanjem Teniški zvezi Slovenije,« je zapisal Andrej Slapar, sicer predsednik uprave Zavarovalnice Triglav.

»Vsem teniškim sopotnicam in sopotnikom čestitam za dobro opravljeno delo in se hkrati zahvaljujem za sodelovanje in zaupanje. Brez vaše pomoči slovenski tenis ne bi uspel narediti takšnega napredka. Novemu vodstvu želim veliko uspeha pri skrbi za slovenski tenis,« je še med drugim zapisal odhajajoči predsednik.

Uradni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika TZS bo objavljen v prihodnjih dneh, volilna skupščina pa bo 16. decembra.