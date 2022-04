Odmev vojne na londonski sveti travi

V nadaljevanju preberite:

Wimbledon ohranja posebno prepoznavnost in odmev v javnosti. Ni nujno,­ da nekdo stiska pesti za Rogerja Federerja, drugi za Novaka Đokovića ali nekoč za Björna Borga, pozneje Borisa Beckerja, Steffi Graf, Sereno Williams ... Ne – Wimbledon po tenisu poznajo tudi tisti, ki te športne panoge ne spremljajo kaj prida. In prav zato ta teden odmeva novica, da letos na slovitem turnirju ne bodo dovolili nastopiti Rusom in Belorusom.