Odpovedi se še kar vrstijo

Enajsta teniška igralka sveta Španka Paula Badosa je zaradi poškodbe mišice odpovedala nastop na prvem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije. Tik pred zdajci je odpoved sporočila tudi domačinka Ajla Tomljanović, ki ima težave s kolenom, so danes potrdili organizatorji. Britanka Emma Raducanu pa je po poškodbi gležnja nared za igro.

Prvi grand slam, ki se bo začel v ponedeljek, je doživel kar nekaj odpovedi, med njimi moške številke 1, Španca Carlosa Alcaraza, ter Japonke Naomi Osaka, ki je noseča.

Zdaj je nastop odpovedala tudi nekdanja druga igralka sveta Badosa. »Slabe novice ... Med četrtfinalno tekmo v Adelaide sem se poškodovala in po mnenju zdravnikov bom morala nekaj tednov počivati,« je tvitnila 25-letna Španka.

Namesto Badose in Tomljanović, 35. igralke na svetovni lestvici, sta se kot srečni poraženki v glavni žreb uvrstili Francozinja Leolia Jeanjean in Laura Pigossi iz Brazilije, so sporočili organizatorji.

»Neizmerno me boli, ko pišem to sporočilo, a žal se letos ne bom mogla udeležiti OP Avstralije,« je Tomljanović zapisala na Instagramu. Zaradi njene odpovedi je bila žalostna tudi Badosa, ki se je poškodovala na turnirju WTA v Adelaide.

Badosa in Tomljanović sta protagonistki novega teniškega dokumentarca Break Point na Netflixu.

Medtem pa je Raducanu sporočila, da je po skupnih naporih celotne ekipe pravočasno okrevala po poškodbi gležnja.

Britanska številka 1 si je prejšnji teden v Aucklandu zvila levi gleženj in je morala predčasno končati turnir. Zdaj, kot pravi, normalno trenira.

»Zelo trdo smo delali. To je bil timski uspeh, da smo se pripravili za nastop. Vsekakor smo pospešili postopek, a počutim se zelo dobro in se veselim, da bom stopila na igrišče. Hvala vsem,« je dejala Raducanu, nekdanja zmagovalka OP ZDA.