Ostali so lepi spomini iz Portoroža, zdajšnja zgodba pa je poučna

Tretje leto zapored so pri krovni teniški zvezi pri nas organizirali turnir z oznako WTA, toda ta ljubljanski še zdaleč ni bil tako uspešen kot prejšnja dva v Portorožu. Dogajanje v glavnem mestu bo ostalo v spominu predvsem po zapletu na glavnem igrišču sredi mesta, na Trgu republike, ki ni omogočalo želenih razmer za vrhunski tenis. Zakaj je bil ta turnir za Kajo Juvan tako nabit s čustvi? Kako je bilo glede uresničitve napovedi župana Zorana Jankovića? In česa se dobro zavedata Blaž Kavčič in Gregor Krušič? .