Otoška sobota z Aljažem in Kajo

Aljaž Bedene je bil ob uvrstitvi v 3. kolo vidno zadovoljen. FOTO: Leon Vidic/Delo



Brez ogleda Aljaževega dvoboja

Pogled v teniško leto 2021 je zaenkrat iz slovenskega zornega kota prav lep. Kajpak najbolj ob spominu na Pariz in uvrstitev v polfinale Tamare Zidanšek, toda toda tudi ta Wimbledon v prvem tednu za polovico naše tekmovalne srenje v posamični konkurenci ni od muh. Predje danes izziv 3. kroga, za slednjo celo v prvem dvoboj dneva na osrednjem igrišču. Tu ji bo nato sledil velikiOmenjeni Zidanškovi tukaj ni šlo,je vendarle za uvod unovčila svoje izkušnje in kot nekdanja št. 1 svetovnega ženskega tenisa potrdila vlogo favoritinje. Tudise je od uvodnega kola posameznic poslovila v 1. krogu, toda nato pa je napočil čas izkušenega Bedeneta in zelo obetavne Juvanove.Oba sta zaenkrat preskočila po dve oviri, pred njima je visoka tretja, skok prek nje vodi v prestižni drugi wimbledonski teden. Zaenkrat pa ne gre le za spoznanje o pomembnih zmagah, temveč tudi o tem, kako prepričljivo sta oba delovala v svojih četrtkovih predstavah na poti k uvrstitvi med 32 izbrancev najbolj prepoznavnega teniškega turnirja na svetu.Ljubljančan je kar odpihnil z igrišča svojega tekmeca: odje bil boljši s 6:1, 6:0 in 6:2. Deloval je zares zanesljivo in prav takšen bi rad bil tudi danes, ko se bo pomeril zGre za vodilnega igralca vzpenjajočega se italijanskega moškega tenisa. Sledilci družabnega utripa ga poznajo kot partnerja avstralske teniške igralke hrvaških koreninitalijanski nogometni navdušenci vedo, da je privrženec Fiorentine (»Oče in dedek sta iz Firenc, naša hiša je vedno dihala za ta klub.«), na igrišču pa niza zmage in tako ohranja mesto med izbrano deseterico svetovne elite. Na višjem mestu kot zdaj je bil le novembra 2019 – takrat je bil 8.»Pred dvema letoma me je Matteo premagal v uvodnem kolu Wimbledona, zdaj se bom potrudil, da bo drugače. Servis in forehand bom moral ohraniti na ravni mojega prejšnjega dvoboja z Japoncem,« pravi v pričakovanju današnjega izziva naš vodilni teniški igralec.Zahtevna naloga pa je tudi pred dvajsetletno Ljubljančanko. Zaenkrat je njen letošnji londonski učinek ob dveh zmagah v dveh nizih brezhiben, zdaj je pred njo dvoboj z ameriško najstniconapovedovano naslednico sester, ki sta tudi njeni športni vzornici. »Prav veselim se dvoboja s Coco, pravzaprav menim, da tu igram lahko konkurenčno proti sleherni tekmici,« nam je včeraj sporočila Kaja s prizorišča, ki ga zdaj spoznava v novi luči: »Res smo v bolj strogem mehurčku kot nazadnje v Parizu. Tam smo vsaj za eno uro lahko šli iz hotela, tukaj tega ni: iz sobe v avtobus, nato na tvoje igrišče – to je to.« Med drugim si je želela ogledati s tribune Aljaževo četrtkovo lepo predstavo, pa to ni bilo mogoče, ker se je lahko gibala le na tistem igrišču, kjer je imela svoj nastop.