Pegula pegula (nesreča) za Slovenko

Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v tretjem kolu odprtega prvenstva Francije v Parizu izgubila proti enajsti nosilki Jessici Pegula. Američanka je po uri in 27 minutah slavila s 6:1, 7:6 (2). Zidanškova, ki je imela prav tako kot Pegula (pegula sicer po dalmatinsko pomeni nesreča) povito levo stegensko mišico, je bila v dvoboju proti četrtfinalistki OP Avstralije v zadnjih dveh letih enakovredna zgolj v drugem nizu. V prvem je precej grešila (17 neizsiljenih napak), v prvih štirih igrah pa vknjižila zgolj štiri točke. Velike prednosti Pegulova ni več izpustila iz rok. V drugem je bilo bolj tesno, potem ko je slovenska predstavnica strnila vrste po zaostanku z 0:3. Z vse boljšim servisom in manj napakami je izenačila na 3:3 in vseskozi ostajala blizu 28-letnici iz Buffala ter izsilila podaljšano igro.

V njej je Pegulova hitro povedla s 3:0. Zidanškova je še znižala na 3:2 in vzpostavila ravnotežje, nato pa so jo tri zaporedne neizsiljene napake oddaljile od možnosti za osvojitev drugega niza. Posledično se je prvič v osmino finala uvrstila Američanka. Zidanškovo danes pozno popoldne čaka še obračun v drugem kolu dvojic skupaj z rojakinjo Kajo Juvan. Pomerili se bosta z desetima nosilkama, Čehinjo Lucie Hradecko in Indijko Sanio Mirza. V mešanih dvojicah pa danes dvoboj prvega kola čaka še Andrejo Klepač. Koprčanka se bo skupaj z Indijcem Rohanom Bopanno pomerila proti Francozoma Alizé Cornet in Edouardu Roger-Vasselinu. Dvoboj je sicer vprašljiv, potem ko je Cornetova današnji obračun med posameznicami zaradi poškodbe predala.

Iga Šwiatek z nekaj težavami do 31. zaporedne zmage

Poljska zvezdnica Iga Šwiatek je dosegla 31. zaporedno zmago na ženski turneji in napredovala v osmino finala. V tretjem kolu je z nekaj več težavami premagala Črnogorko Danko Kovinić s 6:3, 7:5. Dvoboj je trajal natanko uro in pol. Dvajsetletnica iz Varšave tokrat ni bila tako prepričljiva kot ob prvih dveh nastopih, ko je skupaj oddala vsega štiri igre. V obeh nizih današnje tekme je imela prednost odvzema servisa. V prvem je po 4:1 Kovinićeva znižala na 4:3, a nato takoj izgubila svoj servis.

V drugem je imela Poljakinja vse pod nadzorom z dvema odvzemoma servisa prednosti (4:1), a je Črnogorka z agresvinim pristopom in bolj zanesljivim tenisom povedla s 5:4. Prva igralka sveta je nato strnila vrste, dobila tri zaporedne igre in se uvrstila med 16 najboljših na Rolandu-Garrosu.

»Želela sem igrati agresivno, a sem očitno večkrat pretiravala pri moči udarcev. Tudi moja tekmica je igrala močno, zato je bilo težko nadzorovati udarce pri veliki hitrosti. Prilagodila sem igro in nekoliko manj tvegala, vseeno pa zgrešila kar nekaj udarcev, ki jih ne bi smela,« po tekmi ni bila ravno najbolj zadovoljna Šwiatkova. Trenutno je mlada zvezdnika pri 31 zaporednih zmagah, neporažena pa je že več kot 100 dni oziroma od turnirja v Dubaju sredi februarja, ko jo je ugnala Latvijka Jelena Ostapenko.

V osmini finala se bo prva nosilka pomerila s Kitajko Zheng Qinwen, ki je po vodstvu s 6:0, 3:0 napredovala po predaji Francozinje Alize Cornet. V soboto je izpadla tretja nosilka, Španka Paula Badosa, ki je morala po zmagi nad Kajo Juvan prav tako zaradi poškodbe predati obračun tretjega kola. Po vodstvu s 6:3, 2:1 je napredovala Rusinja Veronika Kudermetova.

V ženski konkurenci so med 16 najboljših napredovale tudi Romunka Irina Begu, Italijanka Camila Giorgi, Rusinja Darja Kasatkina in Američanka Pegula. Begujeva je s 6:1, 6:4 ugnala francosko povabljenko Leolio Jeanjean, Giorgijeva je bila s 4:6, 6:1, 6:0 boljša od Belorusinje Arine Sabalenka, medtem ko je Kasatkina s 6:3, 6.2 ugnala Američanko Shelby Rogers.