Po Medvedjevu padel tudi Zverev

Drugi krog turnirja serije ATP 500 v Acapulcu so zaznamovale predaje dvobojev in porazi nosilcev. Največje presenečenje je pripravil kvalifikant Learner Tien, ki je v dveh nizih premagal prvega favorita turnirja Aleksandra Zvereva.

Devetnajstletni Američan je nase opozoril že na odprtem prvenstvu Avstralije, na katerem se je prebil do osmine finala, na poti do katerega je premagal petega nosilca Danila Medvedjeva. Tien je najmlajši Američan po Andyju Roddicku, ki je vknjižil zmago proti igralcu iz prve trojice na lestvici ATP. »Seveda sem vedel, da bo tekma težka. To, da sem se prebil naprej, je odličen občutek ... Mislim, da sem se osredotočil na to, kar lahko nadzorujem, in ohranil kar se da mirno kri, in to mi je prineslo veliko uspeha,« je po tekmi povedal Tien.

Zastrupitev s hrano

Zverev je po porazu v finalu turnirja v Melbournu proti Janniku Sinnerju zabeležil dva poraza v četrtfinalu turnirjev na pesku in sedaj še poraz v osmini finala v Acapulcu. Poleg Nemca je zgodnji poraz doživel tudi Ben Shelton, varen pred izpadom ni bil niti sedmi nosilec Američan Frances Tiafoe, ki je v treh nizih izgubil proti Špancu Alejandru Davidovichu Fokini.

Norvežan Casper Ruud je še pred začetkom dvoboja zaradi zdravstvenih težav obračun predal proti Mehičanu Rodrigu Pachecu, na igrišče zaradi podobnih težav ni stopil niti tretji nosilec iz ZDA Tommy Paul, ki bi moral igrati proti rojaku Marcosu Gironu.

Ponoči je po zaostanku z 0:3 v prvem nizu dvoboj zaradi zastrupitve s hrano predal tudi četrti nosilec Danec Holger Rune proti Američanu Brandonu Nakashimi. V Mehiki sta tako v četrtfinale napredovala zgolj dva postavljena tenisača, osmi nosilec Tomaš Machač in devetopostavljeni Kanadčan Denis Šapovalov.