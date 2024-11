Po presenečenje tudi proti Nizozemski

Slovenska ženska teniška reprezentanca se vrača v Velenje, kjer je pred dvema letoma začela pohod proti največjemu uspehu slovenskega tenisa. Tokrat bodo njene tekmice nizozemske igralke, ki so glede na uvrstitvi na lestvici WTA v prednosti. To bo polfinalni dvoboj kvalifikacij za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Zmagovalke bodo napredovale v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir 2025 v Malagi, poraženke pa bodo nazadovale v evroafriško skupino.

Leta 2022 je Slovenija v Velenju gostila reprezentanco Kitajske, ki je nastopila s štirimi igralkami med prvih sto na svetu. Gostje so bile nesporne favoritinje, vendar sta Kaja Juvan in Nina Potočnik poskrbeli za senzacionalno presenečenje. Sledil je še bolj spektakularen zasuk aprila 2023 v Kopru proti Romuniji in Slovenija je novembra 2023 nastopila na zaključnem turnirju najboljših 12 reprezentanc na svetu. Na koncu je v Sevilli igrala celo v polfinalu.

»Spomini so lepi in sveži. To je bil fantastičen dosežek, ki pa verjamem, da ga lahko ponovimo,« je uvodoma na novinarski konferenci povedal selektor Slovenije Andrej Kraševec. Barve Slovenije bodo v Velenju zastopale Tamara Zidanšek (178. na lestvici WTA), Veronika Erjavec (199.), Pia Lovrič (465.), Živa Falkner (514.) in novinka v članski vrsti Alja Senica (1262.). »Imamo prednost domače dvorane, na svoji strani bomo imeli glasno velenjsko publiko, ki se je zelo izkazala pred dvema letoma, zato verjamem, da se bomo na koncu veselili pozitivnega rezultata,« je dodal Kraševec.

Zdravstvene težave Zidanškove

Na drugi strani mreže bo imela Nizozemska dve igralki iz prve stoterice, Arantxo Rus (81.) in Suzan Lamens (86.), ter specialistko za igro dvojic Demi Schuurs, ki je 24. igralka na svetu med pari. Četrta članica ekipe je Arianne Haroto (147.). Na novinarski konferenci v Ljubljani je od Slovenk manjkala Veronika Erjavec, ki je trenutno v Kolumbiji, kjer odlično nastopa na turnirju serije WTA 125. Uvrstila se je tako v polfinale med posameznicami kot v dvojicah.

»Uvrstitve na lestvici WTA v ekipnem tekmovanju, kot je pokal Billie Jean King, ne kažejo realnega stanja. To smo Slovenke že večkrat pokazale in upam, da bomo tudi tokrat s pravo taktiko, odličnim vzdušjem v ekipi in na tribunah pripravile presenečenje,« je dejala Tamara Zidanšek.

Prva slovenska igralka ima za seboj precej nihajočo sezono. Kot je sama povedala, je bila v dobri formi sredi pomladi in zdaj jeseni po odprtem prvenstvu ZDA, sicer pa je imela veliko zdravstvenih težav in težav izven igrišča. »Veliko novega sem se naučila tako o sebi kot drugih. Ključno je, da si telesno dobro pripravljen, zdrav in željan igranja. Trenutno imam bolečine v desnem kolenu, ki pa me v Velenju ne bi smele ovirati. Opravila sem zdravniški pregled, ki ni razkril nič zaskrbljujočega. Gre za vnetje zaradi poškodbe, ki sem jo staknila prejšnji mesec na Kitajskem,« je dejala Zidanškova.

Dvoboj med Slovenijo in Nizozemsko bo potekal 15. in 16. novembra v Beli dvorani ob Velenjskem jezeru. V petek se bo prvi dvoboj od dveh na programu začel ob 15. uri, sobotni spored, ki vključuje dve igri posameznic ter nastop dvojic, pa ob 12. uri. Vstop v dvorano je prost.