Federer nosil vodo Đokoviću, ki je odpihnil Američana

Novak Đoković se je po prisilnem premoru zaradi koronavirusnih omejitev, ki so mu odnesle nastop v New Yorku, vrnil v velikem sogu in s 6:1 in 6:3 v nizih premagal Američana Francesa Tiafoeja. Tiafoe, polfinalist letošnjega OP ZDA, kjer ga je ustavil kasnejši zmagovalec Španec Carlos Alcaraz, je bil povsem nemočen proti letošnjemu zmagovalcu Wimbledona, ki je poskrbel za vodstvo selekcije Evrope proti ekipi sveta s 6:4.

Že prej je Američan Taylor Fritz ugnal Britanca Camerona Norrieja s 6:1, 4:6 in 10:8, Italijan Matteo Berrettini pa je bil s 7:6 (11), 4:6 in 10:7 boljši od Kanadčana Felixa Auger-Aliassima.

Roger Federer, ki je v tandemu s Špancem Rafaelom Nadalom v petek odigral zadnjo partijo, je moral z Nadalom v treh nizih priznati premoč dvojici Tiafoe-Jack Sock, bilo je 4:6, 7:6 (2) in 11:9 v nizih za Američana. Švicar je tokrat budno spremljal dvoboje z roba igrišča in pomagal z nasveti, tako bo bržkone tudi v večernem obračunu dvojic: Đoković in Berrettini se bosta pomerila z ameriško-avstralsko navezo Sock-Alex De Minaur.

Drugi dan tekmovanja se je začel z odpovedjo Rafaela Nadala, ki je zaradi osebnih razlogov odšel nazaj v Španijo. Tekmovanje se bo končalo v nedeljo, zmagala pa bo tista ekipa, ki bo prva prišla do 13. točke.