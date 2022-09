Po Tamari tudi Kaja obstala pred četrtfinalom

Žal se je slovenska teniška zgodba na največjem domačem turnirju v posamični konkurenci končala pred petkovim četrtfinalom. Po izjemnem boju, dolgem poltretjo uro, se je namreč poslovila Kaja Juvan. S 5:7, 6:2 in 7:6 (5) je bila od nje boljša branilka portoroške lovorike Jasmine Paolini. Kot že pogosto italijanske igralke v preteklosti se je tudi ta zmagovalka napetega dvoboja dobro počutila na slovenski obali in se tako uvrstila v četrtfinale, v katerem se bo na petkov večer pomerila s Čehinjo Kateřino Siniakovo.

Močan aplavz občinstva si je prislužila vodilna slovenska teniška igralka, saj je bila zelo blizu favorizirani tekmici, se večkrat odrezala z odličnimi udarci in se v svojem prepoznavnem slogu kot levinja borila za zmago. Seveda je škoda, da je tu ne bo letos več pod žarometi osrednjega igrišča, a v Portorožu je vsaj prekinila zadnji niz štirih porazov in se zdaj lahko bolj samozavestno loti novega treninga. Dan prej se je od turnirja poslovila tudi Tamara Zidanšek, v četrtek pa sta svojo portoroško pot med dvojicami sklenili Andreja Klepač in Nemka Laura Siegemund.

V teniškem centru v Luciji pa bo v petek še bolj živahno kot v minulih dneh. Ob četrtfinalu ženskega turnirja se bo začel še dvoboj med Slovenijo in Estonijo v II. svetovni skupini Davisovega pokala. Če jo le vreme ne bo zagodlo (četrtkovo je bilo celo boljše od napovedi), bo tako ob 10.30 tekmo odprl Bor Artnak proti Marku Lajalu, sledil pa mu bo dvoboj Aljaž Bedene vs. Kristjan Tamm.