Poljaku ploskali, za Švicarja pa se bali, da ga na tem igrišču ne bo več

Se veliki kralj poslavlja od nas? To je bilo ključno vprašanje četrtfinalne srede v Wimbledonu, potem ko je ljubljenec tribun, sijajni švicarski teniški igralec, senzacionalno z 0:3 v nizih izgubil proti Poljaku. Na turnirjih za grand slam še nikdar ni prišel dlje od 2. kola, tu pa ima zdaj polfinale! Londonsko občinstvo pa se boji, da je bil to na tem prizorišču dejansko zadnji Federerjev nastop v karieri ...Wimbledona lani zaradi pandemije ni bilo. Ko pa spomin uide k zadnjemu turnirju, torej v poletju 2019, pa seveda ne moremo mimo sanjske finalne predstavev kateri je Srb zmagal po petih nizih, pred tem pa se rešil ob dveh tekmečevih zaključnih žogicah za lovoriko. In ni jih bilo malo, ki so razmišljali o novem finalnem dejanju teh dveh igralcev, toda tokrat je to senzacionalno preprečil 24-letni Poljak. V tenisu ni povsem »zelen«, toda ob prihodu na turnir mu mnogi le niso napovedovali tako odmevnega skalpa, kot ga je dosegel v tej drugi wimbledonski sredi. Za Švicarja je bil to že 18. četrtfinale na tem kultnem štadionu, vključno z včerajšnjim spodrsljajem je le štirikrat izgubil. In tako ni čudno, da je poljski spletni portal gazeta.pl ob razpletu udaril z naslovom: Vesoljska predstava Poljaka v Wimbledonu!Še enega presenečenja pa le ni bilo: pot, prvega madžarskega četrtfinalista teniških turnirjev za grand slam po letu 1948, je ustavilVodilni igralec svetovne teniške lestvice se približue sanjskemu dosežku – 20. lovoriki s štirih največjih turnirjev –. s katerim bi se na večni lestvici izenačil zin Rogerjem Federerjem. Sicer pa je moderator novinarske konference Novaku omenil, da je bila to zanj že 315. zmaga na turnirjih za grand slam, ob tem pa 41. polfinale, 10. v Londonu. Srb pa mu je ob tem šaljivo odgovoril: »BI vi radi potovali z menoj kot psiholog ali strokovnjak za statistiko?«sicer še ne sodi med tiste s tako bogato teniško preteklostjo, kot jo ima prej omenjeni švicarski zvezdnik, a vseeno je tudi za njo že zelo pisana pot s številnimi vzponi in tudi padci. »Kaj se je dogajalo z Angelique v prejšnjih tednih in tudi v letu 2020,« se je spraševalavodilna nemška poročevalka z velikih teniških dogodkov in tako tudi odlična poznavalka dosežkov svoje rojakinje. Nekoč prva igralka sveta je zdaj na lestvici WTA le 28., prav do tega Wimbledona ji zlepa ni šlo, sredi junija jo je v 2. kolu berlinskega turnirja izločila Belorusinjaše precej hujši udarec pa je bil zanjo poraz na uvodu v Roland-Garrosu proti malo znani Ukrajinki125. igralki na svetu.Toda zdaj je spet vse drugače, nemška športna zvezdnica s severa države, doma iz Kiela in po obeh starših poljskih korenin, je četrtič v polfinalu Wimbledona, najlepši spomin seveda ohranja na leto 2018, ko je tu zmagala. Za vstop v veliki sobotni finale pa bo morala danes premagati Avstralkozdaj vodilno igralko svetovnega ženskega tenisa. »Uf, Ash igra v zadnjih mesecih zares sijajno. Morala bom igrati svoj najboljši tenis, vem, da me bo prisilila k temu,« se zaveda zahtevne naloge 33-letna Nemka.