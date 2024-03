Ponovitev finala iz Melbourna tokrat končana v 69 minutah

Italijan Jannik Sinner in Bolgar Grigor Dimitrov sta finalista teniškega mastersa v Miamiju. Zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije Sinner je v ponovitvi finala iz Melbourna tokrat ugnal Rusa Danila Medvedjeva gladko s 6:1 in 6:2. Bolgar pa je v drugem polfinalu ugnal olimpijskega prvaka Nemca Alexandra Zvereva s 6:4, 6:7 in 6:4.

Dvaindvajsetletni Južni Tirolec je ruskega branilca naslova v Miamiju odpravil po vsega uri in devetih minutah igre in tokrat je bilo popolnoma drugače kot v Avstraliji, kjer je finale trajal 3:44 ure. »Danil je naredil več napak kot običajno in ponujeno priložnost sem izkoristil,« je po finalu dejal Sinner.

Bolj napet je bil drugi dvoboj. Dimitrov, ki je v četrtfinalu izločil prvopostavljenega Španca Carlosa Alcaraza, je bil boljši tudi od olimpijskega prvaka, a za zmago potreboval debeli dve uri in pol. Vseeno je bil Bolgar tisti, ki je vse niti trdno držal v svojih rokah, saj ni izgubil nobenega servisa.

Nemcu je Bolgar servis odvzel v zadnji igri prvega niza in v sedmi igri odločilnega tretjega. »To je bilo kot dvoboj prsa ob prsa. Res sva se z vso silo lotila eden drugega. V drugem nizu je Alexander še dvignil raven svoje igre in ves čas sem bil pod pritiskom,« je po tekmi povedal Bolgar, ki se bo v ponedeljek na lestvici ATP prebil med najboljšo deseterico na svetu.

Že dan pred tem sta si ženski finale turnirja WTA 1000 priborili Američanka Danielle Collins in Kazahstanka Jelena Ribakina.