Portorož tudi letos namenjen predvsem Slovenkam

Lani, ko se je ženski tenis na najvišji ravni po 11 letih vrnil na slovensko obalo, je še iskal prepoznavnost v širši regiji, svojo strategijo pa so tokrat prilagodil predvsem potrebam slovenskega tenisa, je potrdil direktor turnirja in Tenisa Slovenije Gregor Krušič. Ta je razkril tudi, da je ambasadorka turnirja postala Mima Jaušovec. Generalni pokrovitelj ostaja Zavarovalnica Sava.

»V čast mi je, da so me izbrali za to funkcijo. Ta turnir je izrednega izrednega pomena za naše mlade igralke, izkušenejše imajo tudi priložnost za zmago, za Portorož in Slovenijo pa je to izredna priložnost za promocijo,« je ob tem povedala Jauševčeva.

»Doma vedno rada nastopam in tudi letos grem pokazat nekaj dobrih predstav. Posebej lep spomin pa imam na lanski turnir, ko sem si na turnirju WTA prav tukaj priigrala prvi polfinale. lepo je bilo pred domačim občinstvom, to me je tudi malo dvignilo,« je povedala prva slovenska igralka Kaja Juvan.

Juvanova je zelo zadovoljna, da so slovenski organizatorji odkupili licenco Linza in tudi letos gostijo turnir serije 250.

»Prišla bi v vsakem primeru, tako pa je turnir še stopničko višje, kar je še bolje,« je še povedala igralka, ki bo Wimbledonu in okužbi s koronavirusom ni več igrala, zdaj pa napoveduje odhod v kanadski Toronto, nato pa bo serijo pred Portorožem nadaljevala še v Cincinattiju in na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Prihod sta že potrdili tudi Tamara Zidanšek in Andreja Klepač.

»Lani je bilo tukaj zelo lepo vzdušje. Ljudi tenis zanima in lepo je, ko veš, da imajo ljudje ta šport radi,« je k temu dodala prva. Želja slovenskih organizatorjev je tudi nastop Polone Hercog in Dalile Jakupović, na povabilo organizatorjev pa lahko računajo še nekater druge slovenske mlade igralke.

Tudi slovo Blaža Kavčiča

Tudi letos prireditelji obljubljajo bogat spremljevalni program, ki še ni dokončno dorečen, sobota, 17. september, pa naj bi bil namenjen tudi teniški upokojitvi Blaža Kavčiča in njegovemu slovesu od slovenskega občinstva.

Če se bodo uresničile želje na slovenski zvezi, bo turnir serije 250 v Portorožu postal tradicionalen, kar pa je velik zalogaj. Samo nakup licence tovrstnega turnirja stane med 1,5 in dvema milijonoma evrov.

»Po drugi strani pa nam daje tak turnir dodaten veter v jadra, veliko motivacijo in priložnost za delo s predstavniki WTA na najvišji ravni. Mi bomo naredili vse, da tako ostane, nikakor pa ne gre za lahek zalogaj,« pa je o turnirju še povedal Krušič.

Turnir v Portorožu pa ni edina naloga, ki letos čaka Tenis Slovenijo. Novembra bo ženska reprezentanca v okviru tekmovanja Billie Jean King v kvalifikacijah za svetovno ligo gostila Kitajsko. Najboljše Slovenke so nastop že potrdile, turnir pa bo po vsej verjetnosti v Ljubljani. Moško reprezentanco pa ob robu turnirja v Portorožu čaka dvoboj Davisovega pokala z Estonijo.

Zmagovalec dvoboja bo napredoval v kvalifikacije 2023 in imel možnost, da 2023 zaigra na finalu Davisovega pokala. Poraženec se bo za obstanek v prvi skupini pomeril z zmagovalci druge svetovne skupine.