Prva zvezdnica Portoroža spregovorila tudi o zahtevnem obdobju

Prva zvezdnica teniškega turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Portorožu, Britanka Emma Raducanu je v torek ob slovenski obali spregovorila o zahtevnem obdobju po zmagi na lanskem odprtem prvenstvu ZDA. V pogovoru je dodala, da je trenutni turnir v Portorožu celo eden najmočnejših v seriji WTA 250.

Devetnajstletna Britanka se je tik pred zdajci odločila za nastop v Portorožu, kamor je prišla preteklo sredo. »Lepo je tukaj, sem sem prišla kar zgodaj. Na tem lepem prizorišču uživam in trdo treniram. Razgledi so izjemni, sončni zahodi prav tako. Tukaj se počutim zelo dobrodošlo,« je začela pogovor s sedmo silo. Na turnirju uživa v večji zasebnosti, ki je denimo v Londonu nima, uživa tudi ob pogledu na morje.

Eden najbolj zahtevnih turnirjev v tej seriji

Poudarja pa, da ob slovensko obalo ni prišla samo uživati. Je v procesu treningov, s čimer želi postaviti trdne temelje za prihodnjo sezono. »Nisem ravno načrtovala igranja v tem tednu. Po drugi strani pa v nadaljevanju sezone ne branim veliko točk, zato skušam igrati dvoboje, teh v zadnjem času ni bilo veliko. S tem lahko postavim dobre fizične temelje za prihodnje leto.«

»V tenisu so razlike zelo majhne. Velik izziv se bo povzpeti po lestvici. Že na tem turnirju bo zelo naporno, saj so tu igralke visoko na lestvici, dvoboji pa temu primerni. To je eden najbolj zahtevnih turnirjev v tej seriji,« je prepričana Raducanujeva. Prvi dvoboj je v ponedeljek na osrednjem igrišču dobila, potem ko je njena tekmica, Ukrajinka Dajana Jastremska, obračun tik pred koncem predala (6:2, 5:3).

Emma Raducanu FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

V tej sezoni je pravzaprav šele začela z igranjem na turneji WTA kot polnopravna članica skozi celotno leto. Po črtanju točk z lanskega OP ZDA, tam je letos izpadla v prvem krogu, je od ponedeljka 83. igralka sveta. Sicer je v Portorožu prva nosilka, a vseeno ena najnižje rangiranih v glavnem delu žreba.

Več kot očitno sem imela tarčo na hrbtu med letom

»Dobro je izkusiti vsak turnir in se pomeriti s tekmicami, s katerimi se prej še nisem. Za mano je izzivov polno leto, vseeno pa je bilo to zame dobro, saj sem se morala prilagoditi. To sem kar nekako preskočila, saj je ponavadi tako, da najprej eno sezono igraš na turneji in morda nato pride večji izid. Zame je to dobra izkušnja. Več kot očitno sem imela tarčo na hrbtu med letom, nekatere tekmice so proti meni igrale bolje, ampak to me bo le utrdilo,« je prepričana Raducanujeva.

Slednja je v zadnjem letu postala velika vzornica mladih deklet po svetu, njen vsak korak ves čas spremlja domača javnost, mediji, fotografi. Pritisk je nekaj, na kar se je morala hitro navaditi. »Vse te obveznosti na turnirjih so zame nove, saj po kakšnem porazu, ko si jezen, ne moreš o tem dolgo razmišljati, saj sledijo tiskovne konference. Zunaj igrišč pa se mi zdi, da so vse stvari, ki jih počnem, pod lupo ali o tem celo pretiravajo. Ljudje pač radi govorijo. Po drugi strani pa nimam nič več ali manj takšnih dni kot druge igralke,« je dejala medijsko zelo izpostavljena Britanka.

Emma Raducanu FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Pravi, da se je v zadnjem letu tudi zaradi tega spremenila. Za njo je zahtevnih 12 mesecev, zdaj pa pravi, da bo lahko začela znova, kot nepopisan list. »Iskreno se počutim, da sem zdaj mnogih kriterijih boljša igralka, kot sem bila ob osvojitvi OP ZDA. Iz tega črpam samozavest. Del, ki mu lahko delno pripišem mojo lansko zmago, je tudi ta, da sem bila povsem nova, nihče me ni poznal. V določenih dvobojih nisem počela ničesar posebnega, v tej sezoni pa bi me vsi radi premagali in posledično dvignejo svojo raven. Sem samozavestna, da se mi bo ob vsakodnevnem trdem delu uspelo znova dvigniti po lestvici,« samozavestno pravi Raducanujeva.

Velika Britanija bo še kar nekaj časa žalovala

»Če pogledate, je bil OP ZDA moj tretji turnir. Pred tem nisem dobila niti enega dvoboja na turnirjih serije WTA, potem pa sem osvojila OP ZDA. Nekako sem preskočila ta del in neizbežno je bilo, da se bom morala s tem spopasti. Moram skozi to fazo razvoja. Iz tega izhaja samozavest, da se bo lahko to, ker vem, da sem boljša igralka, nekoč preneslo na igrišče,« je še dodala.

Za konec je spregovorila tudi o nekaterih drugih temah, med drugimi o smrti kraljice Elizabete II, ki je bila zanjo steber konstantnosti. »Iskreno je zelo žalostno. Ko sem slišala novico, kar nisem mogla verjeti, saj je bila zame kot pravzaprav za vse Britance čvrst steber in kompas. Vse okoli se je spreminjalo, ona pa je ostala konstanta. Našo državo in pravzaprav svet je vodila na zelo močan način. Velika Britanija bo še kar nekaj časa žalovala.«