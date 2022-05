Rafael Nadal obžaluje odločitev organizatorjev Wimbledona

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je tako kot srbski as Novak Đoković okrcal organizatorje Wimbledona, potem ko so prepovedali nastop ruskim in beloruskim igralcem ter igralkam na tretjem grand slamu sezone. Petintridesetletni Španec je odločitev označil za nepošteno.

Nadal je na tiskovni konferenci pred domačim mastersom v Madridu, kjer se bo vrnil po večtedenski odsotnosti zaradi poškodbe reber, odločitev organizatorjev Wimbledona ostro kritiziral.

Vodstvo turnirja na sveti travi je pred slabima dvema tednoma odločilo, da zaradi ruske invazije na Ukrajino Rusi in Belorusi tam ne bodo smeli nastopiti. Sporočili so, da so jih v to prisilile sankcije britanskih oblasti proti Rusiji in Belorusiji.

»To je zelo nepošteno do mojih tekmecev. Kaj naj ti ubogi igralci storijo? Niso krivi, da se to dogaja,« je dejal Majorčan, ki bo 3. junija dopolnil 36 let, in tudi dodal: »Žal mi je zanje in želim si, da ne bi bilo tako. Videli bomo, ali se o tem lahko odločimo. Ko vlada sprejme nekatere ukrepe, jih je treba upoštevati. V tem primeru je Wimbledon tisti, ki to odločitev sprejme, ne da bi je bilo treba sprejeti. Veliki slami so turnirji, ki na katerih vsi želimo doseči največ.«

Zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu na začetku leta se je tako pridružil ostalim velikim imenom tenisa, ki so izrazili podporo kaznovanim igralcem in igralkam. Med njimi je bil pred desetimi dnevi tudi številka ena moškega tenisa Novak Đoković.

V Wimbledonu tako ne bo nastopil drugi igralec sveta Danil Medvedjev, brez nastopa bodo ostali tudi Andrej Rubljov, Karen Hačanov, Aslan Karacev, četrta igralka sveta Arina Sabalenka, Anastazija Pavljučenko, Viktorija Azarenka, Darja Kasatkina in drugi.