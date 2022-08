Rafael Nadal po treh letih odsotnosti izgubil prvi niz

V drugi krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku je napredoval tudi drugopostavljeni španski teniški zvezdnik Rafael Nadal. Ta je imel težave predvsem v uvodu, nato pa gladko dobil dvoboj z Avstralcem Rinkyjem Hijikato s 4:6, 6:2, 6:3 in 6:3.

»Tukaj sem zaigral prvič po treh letih in to na nočni tekmi, kar je vedno nekaj posebnega. Bil je težak trenutek, ki pa je zdaj za mano,« je po tekmi, na kateri je zaigral proti prejemniku posebnega povabila prirediteljev, dejal 36-letni Španec.

»To je bil eden tistih dni, ko moraš svoje delo opraviti in to sem storil. Vesel sem te zmage,« je še dejal zmagovalec 22 turnirjev za grand slam. V prvem nizu je bilo težko, saj je priznal, da je postal tudi nervozen, potem ko je izgubil servis. Ocenil je, da gre nekoliko slabši uvod pripisati tudi daljši pavzi in pomanjkanju igralne prakse, saj je moral okrevati po wimbledonskem polfinalu in poškodbi mišice. »To je bila moja druga tekma v 50 dneh.«

V ženski konkurenci je že v torek popoldan napredovala prva nosilka turnirja Poljakinja Iga Šwiatek. Brez večjih težav je po uri in sedmih minutah na stadionu Louis Armstrong s 6:3 in 6:0 odpravila Italijanko Jasmine Paolini. V drugem krogu se bo 21-letna Poljakinja pomerila z nekdanjo zmagovalko US Opna Američanko Sloane Stephens, ki je Belgijko Greet Minnen ugnala v treh nizih z 1:6, 6:3, 6:3.

Šwiatek je z gladko zmago napovedala, da ji morda letos uspe priti do največjega uspeha na ameriškem betonu, saj se v karieri ni prebila dlje kot do četrtega kroga. Slavju v Parizu pa bi lahko tokrat dodala še drugi naslov na grand slamu v sezoni.

Uspešna je bila tudi osmopostavljena Američanka Jessica Pegula, ki je s 6:3 in 6:2 premagala Švicarko Viktorijo Golubić. Šesta nosilka Belorusinja Arina Sabalenka je Američanko Catherine Harrison premagala s 6:1, 6:3. Romunka Sorana Cristea je Nemko Lauro Siegemund ugnala s 6:4 in 6:4. Devetopostavljena Španka Garbine Muguruza je bila od Danke Clare Tauson boljša s 6:3 in 7:6 (5). Napredovali sta tudi Čehinji Petra Kvitova in Karolina Pliškova.

Jelena Ribakina. FOTO: Jamie Squire/AFP

Hitro slovo Jelene Ribakine

Izpadla pa je wimbledonska zmagovalka Kazahstanka Jelena Ribakina, ki jo je presenetila francoska kvalifikantka Clara Burel a 6:4 in 6:4. Kazahstanka je imela tudi nekaj športne nesreče, saj je bila v New Yorku šele 25. nosilka, ker se točke iz Wimbledona, tam niso smeli nastopiti igralci in igralke iz Rusije in Belorusije, niso štele za lestvico WTA. Francozinjo v drugem krogu čaka boljša iz dvoboja med Američanko Venus Williams in Belgijko Alison Van Uytvanck.

Ponoči je bila uspešna še Belorusinja Aliaksandra Sasnovič. V dvoboju znanih imen je Francozinja Alize Cornet premagala Britanko Emmo Raducanu s 6:3 in 6:3, izpadla pa je tudi Japonka Naomi Osaka. Zanjo je bila s 7:6 (5) in 6:3 usodna Američanka Danielle Collins.

V moški konkurenci je polfinalist Wimbledona, sedmopostavljeni Britanec Cameron Norrie, premagal Francoza Benoita Paireja s 6:0, 7:6 (1), 6:0. »Danes je bilo res vroče in morda je zato v tretjem nizu skušal igrati zelo hitro in skušal hitro končati točke. Morda je prav ta vročina tako hitro odločila dvoboj,« je po tekmi dejal Britanec.

Cameron Norrie. Julian Finney/AFP

Napredoval je tudi tretji nosilec španski najstnik Carlos Alcaraz. V dvoboju z Argentincem Sebastianom Baezom je povedel z 2:0 v nizih, nato pa je tekmec dvoboj predal. »Nihče si ne želi, da se tekma konča takole. Sebastian je velik igralec, bori se do zadnje žogice in zato si tega na zasluži,« je razplet po več kot dveh urah in pol na stadionu Arthur Ashe pospremil 19-letni Španec, ki je na tem turnirju s četrtfinalom presenetil že lani.

Devetopostavljeni Rus Andrej Rubljov je tesno dobil dvoboj z letos vse boljšim Srbom Laszlon Đerejem po petih nizih s 7:6 (5), 6:3, 3:6, 4:6, 6:4. V nadaljevanje so se prebili tudi 19-letni Danec Holger Rune, Italijan Jannik Sinner, Hrvat Marin Čilić, Argentinec Diego Schwartzman in Kanadčan Denis Shapovalov,

Sicer pa ameriški navijači že mrzlično pričakujejo današnji program. Štiridesetletna Serena Williams se prav v domačem New Yorku poslavlja od aktivnega športa. Po uspehu v prvem krogu zmagovalko 23 turnirjev z grand slam čaka dvoboj z drugopostavljeno Estonko Anett Kontaveit.

V moški konkurenci se bo branilec naslova Rus Danil Medvedjev pomeril s Francozom Arthurjem Rinderknechom, finalist Wimbledona Avstralec Nick Kyrgios pa bo igral s Francozom Benjaminom Bonzijem.