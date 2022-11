Rune in Đoković v finalu Pariza

Devetnajstletni Danec Holger Rune in šestnajst let starejši Srb Novak Đoković sta finalista turnirja serije masters 1000 v Parizu. Rune se je prvič v karieri uvrstil v finale turnirja, ki po vrednosti zaostaja le za štirimi največjimi, Đoković pa bo v nedeljo ob 15. uri naskakoval sedmi naslov v Parizu in 39. na mastersih, s čimer bi še povečal vodstvo pred zasledovalci. Rafael Nadal je na mastersih zmagal 36-krat, Roger Federer pa 28-krat.

Za Runeja bo to peti finale v 2022 in priložnost za tretji naslov - oba je osvojil letos (Stockholm, München), Đoković pa je doslej osvojil 90 turnirjev, letos štiri. V polfinalu je Danec prekinil niz šestnajstih zmag Kanadčana Felixa Auger-Aliassima (6:4, 6:2), Srb pa je šele v podaljšani igri tretjega niza strl odpor Grka Stefanosa Tsitsipasa (6:2, 3:6, 7:6). To je bila trinajsta zaporedna zmaga Đokovića in deveta v enajstih dvobojih z Grkom.