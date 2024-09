Sabalenka prvič zmagala v New Yorku, uspeh posvetila družini

Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je letošnja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu turnirja z nagradnim skladom 67,65 milijona evrov je po uri in 53 minutah premagala Američanko Jessico Pegula s 7:5 in 7:5.

Za 26-letno igralko iz Minska, ki v zadnjih letih živi v Miamiju na Floridi, je to tretja zmaga na turnirjih za grand slam. Lani in letos je slavila na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, medtem ko se je štiri leta starejša osmoljenka današnjega finalnega obračuna sploh prvič prebila v veliki finale turnirja za grand slam.

Sabalenka se je po zadnji točki zgrudila na tla od olajšanja. FOTO: Mike Frey/Reuters

Sabalenka je Belorusiji prinesla prvo zmagoslavje na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu. V odprti eri tenisa sta Američanki Chris Evert in Serena Williams po šestkrat zmagali v New Yorku, eno končno zmago manj pa ima Nemka Steffi Graf.

Sabalenka je zmago v velikem jabolku posvetila svoji družini, ki ji je vedno stala ob strani, še posebej v težkih obdobjih življenja. Marca letos je umrl njen partner Konstantin Koljcov, nekdanji hokejist v severnoameriški ligi NHL, ki je domnevno storil samomor, pred petimi leti pa po hudi bolezni tudi njen oče Sergej, ki je bil star le 43 let.

»Po smrti očeta je bil moj cilj, da vpišem ime naše družine v zgodovino tenisa. Vselej, ko zagledam svoje ime na pokalu, najprej pomislim na družino, ki me je vedno podpirala in si lasti največ zaslug za uresničitev mojih sanj,« je dejala Sabalenka, ki se je po letošnji zmagi v Melbournu nato na odprtem prvenstvu Francije v Parizu prebila do četrtfinala, tretji turnir za grand slam na sveti teniški travi v Wimbledonu pa je izpustila zaradi poškodbe.

Jessica Pegula je prvič nastopila v finalu. FOTO: Mike Frey/Reuters

»Po današnji zmagi so na površje izplavali tudi nekateri boleči finalni porazi iz preteklosti. Nikoli ne obupajte nad svojimi sanjami, meni je uspelo in sem vesela, da imam v rokah ta čudovit pokal,« je med drugim dodala Sabalenka, ki je lani v finalu New Yorka po treh nizih izgubila proti Američanki Coco Gauff.

Danes (20.00) se bosta v moškem finalu pomerila številka 1 Jannik Sinner in presenetljivi Američan Taylor Fritz.