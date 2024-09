Američani bodo po 15 letih imeli finalista, Sabalenka časti pijačo

Na OP ZDA sta prva polfinalista Taylor Fritz in Frances Tiafoe. Sabalenka in Navarro uspešni v dveh nizih. Danes ponoči Sinner vs. Medvedjev.

Š. R., STA

Američan Frances Tiafoe se je na teniškem odprtem prvenstvu ZDA z zmago nad Grigorjem Dimitrovom uvrstil v polfinale. Bolgar je pri 6:3, 6:7, 6:3 in 4:1 za tekmeca dvoboj predal zaradi poškodbe. Tiafoe se bo za finale pomeril z rojakom Taylorjem Fritzem. Uspešna je bila tudi druga nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka. Tiafoe je v četrtfinalu prikazal odlično igro in pred očmi legendarnega švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja, ki je dvoboj spremljal s tribun, izločil Dimitrova. Slednji se je ob koncu tretjega niza poškodoval in se komaj še premikal po igrišču. Taylor Fritz je bil boljši od Alexandra Zvereva. FOTO: Sarah Stier/AFP »Nisem želel zmagati na takšen način, a sem vesel, da sem zmagal,« je o zmagi s predajo tekmeca povedal Tiafoe in se veselil prihajajočega polfinalnega dvoboja proti rojaku. »To bo največja tekma v življenju zame, za nameček pa še proti Taylorju. Drug proti drugemu igrava že od 14. leta.« Že pred Tiafoejem je bil v četrtfinalu namreč uspešen še en Američan Fritz, ki je podobno kot v osmini finala Wimbledona izločil Nemca Alexandra Zvereva. To bo prvič po Andyju Roddicku v Wimbledonu leta 2009, da bo ameriški igralec nastopil v finalu turnirja za grand slam. Zdaj 42-letni Roddick je osvojil tudi zadnji ameriški moški naslov, ko je leta 2003 osvojil OP ZDA. Arina Sabalenka je v odlični formi. FOTO: Matthew Stockman/AFP »To bo super za navijače! In to že zagotavlja, da bo vsaj eden od naju domačinov v finalu,« se polfinala proti rojaku veseli tudi Fritz. Medtem pa lanska finalistka Sabalenka v New Yorku ostaja na začrtani poti. Druga igralka sveta je v pičlih 73 minutah s 6:1 in 6:2 v četrtfinalu premagala olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng Qinwen. Sabalenka se bo zdaj v polfinalu pomerila z Američanko Emmo Navarro, ki je izločila Španko Paulo Badosa. »Častim pijačo, vi pa me podpirate na naslednji tekmi,« se je pošalila Sabalenka, ko je imela v mislih prihajajoči dvoboj z ameriško tekmico. Emma Navarro bo igrala v polfinalu domačega turnirja. FOTO: Jamie Squire/AFP »To bo odličen boj, zelo se veselim tekme,« je dodala beloruska igralka, ki se je še četrtič zaporedoma uvrstila v polfinale OP ZDA. Dvakratna zmagovalka OP Avstralije je lani v New Yorku izgubila šele v finalu proti ljubljenki domačega občinstva, Coco Gauff. Branilka naslova je letos že izpadla. OP ZDA, četrtfinale: Moški: Taylor Fritz (ZDA, 12) – Alexander Zverev (Nem, 4) 7:6 (2), 3:6, 6:4, 7:6 (3) Frances Tiafoe (ZDA, 20) – Grigor Dimitrov (Bol, 9) 6:3, 6:7 (5), 6:3, 4:1, predaja Jack Draper (VB, 25) – Alex de Minaur (Avs, 10) danes Jannik Sinner (Ita, 1) – Danil Medvedjev (Rus, 5) danes Ženske: Emma Navarro (ZDA, 13) – Paula Badosa (Špa/26) 6:2, 7:5 Arina Sabalenka (Blr, 2) – Zheng Qinwen (Kit, 7) 6:1, 6:2 Beatriz Haddad Maia (Bra, 22) – Karolina Muchova (Češ) danes Iga Šwiatek (Pol, 1) – Jessica Pegula (ZDA, 6) danes