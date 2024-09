Tudi branilka naslova sledila Đokoviću, na vrhu bo novo ime

Belorusinja Arina Sabalenka je v osmini finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer je druga nosilka, premagala Belgijko Elise Mertens s 6:2 in 6:4. V četrtfinale zadnjega turnirja za veliki slam sezone se je uvrstila tudi Emma Navarro, trinajsta nosilka je v ameriškem obračunu ugnala branilko naslova Coco Gauff s 6:3, 4:6 in 6:3.

Končal tudi Norvežan

Gauff je z Navarro izgubila tudi v četrtem krogu letošnjega Wimbledona. Avstralec Alexi Popyrin, ki je v tretjem krogu presenetil branilca naslova Novaka Đokovića in preprečil Srbu poskus osvojitve petindvajsetega naslova na turnirjih za grand slam, je izpadel, domačin Franceso Tiafoe je bil boljši s 6:4, 7:6 (3), 2:6 in 6:3. Klonil je drugi Američan, četrti nosilec Nemec Alexander Zverev je izločil Brandona Nakashimo s 3:6, 6:1, 6:2 in 6:2.

Arina Sabalenka ostaja v igri za končno zmago. FOTO: Geoff Burke/Reuters

Izpadla sta še dva višje postavljena igralca, tretji predstavnik iz ZDA v tem delu tekmovanja Taylor Fritz je izločil osmega nosilca iz Norveške Casperja Ruuda s 3:6, 6:4, 6:3, 6:2, deveti nosilec, Bolgar Grigor Dimitrov, pa šestega iz Rusije Andreja Rubljova s 6:3, 7:6 (3), 1:6, 3:6 in 6:3. V četrtfinale se je uvrstila tudi Paula Badosa, Španka je s 6:1 in 6:2 nadigrala Kitajko Yafan Wang.

Izidi na OP ZDA, grand slam (67,65 milijona evrov), ženske, osmina finala :

Paula Badosa (Špa/26) - Yafan Wang (Kit) 6:1, 6:2;

Emma Navarro (ZDA/13) - Coco Gauff (ZDA/3) 6:3, 4:6, 6:3;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Elise Mertens (Bel/33) 6:2, 6:4;