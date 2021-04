Sinner in Hurkacz za prvo turnirsko zmago na mastersu

Hurkacz presenetil Rubljova

Hubert Hurkacz dobro pozna svojega tekmeca v finalu, ki mu lahko prepreči osvojitev prvega mastersa. FOTO: Geoff Burke/Usa Today Sports

Miami, polfinale ATP (2,83 milijona evrov)

Na teniškem mastersu v Miamiju sta znana oba finalista. To sta 19-letni Italijanin 24-letni Poljak, ki se bosta v nedeljo potegovala za svojo prvo turnirsko zmago na mastersu.V prvem polfinalu je Jannik Sinner po 2 urah in 28 minutah premagal sedmega nosilca, Španca(5:7, 6:4, 6:4).Italijan je s to zmago postal šele četrti najstnik, ki se je uvrstil v finale mastersa v Miamiju. Pred njim je uspelo še slovitim(19 let/1990),(18/2005) in(19/2007).Favorizirani Španec je bolje začel dvoboj, že v prvi igri je prišel do breaka in nato podvojil prednost. Sinner se je hitro vrnil in izenačil na 3:3, vendar pa mu je Bautista Agut v enajsti igri znova odvzel servis in zmagal s 7:5.Izkušeni španski igralec je bil v drugem nizu tik pred tem, da si pribori ključno prednost, saj je pri izidu 3:3 na servis Sinnerja povedel s 40:0, nato pa zapravil štiri break priložnosti. Italijan se je uspešno vrnil, dobil igro in v deseti unovčil drugo priložnost za odvzem servisa, niz je dobil s 6:4.Tudi v zadnjem nizu je sprva bolje kazalo španskemu igralcu, ki je vodil z 2:1 in 3:2, nato pa je Sinner v šesti igri prišel do novega breaka in v deseti igri zapečetil usodo tekmeca.»Občutek je neverjeten. Proti Robertu je vedno težko igrati. Pred dvema tednoma sva imela zahteven dvoboj v Dubaju, sedaj še enega zahtevnega tukaj. Zelo sem vesel, da sem se uvrstil v finale. Ko zaostajaš z 0:40, se samo poskušaš boriti. Tista igra je spremenila potek dvoboja in mi pomagala do zmage. Nekatere točke ti dajo dodatne moči in odločijo dvoboj. Ta igra je bila pomembna,« je dejal Sinner.Drugi finalist je postal Poljak Hubert Hurkacz, ki je gladko premagal četrtega nosilca, Rusa(6:3, 6:4) in se bo tudi sam potegoval za prvo zmago na mastersu.Poljak je do največjega uspeha v karieri prišel po uri in 28 minutah, v katerih je trikrat odvzel servis nasprotniku.Hurkacz je v prvem nizu dobil uvodne tri igre in pri vodstvu s 5:2 serviral za zmago, vendar pa je bil neuspešen in se je moral za to truditi do devete igre, v kateri je izkoristil drugo zaključno žogico in skupno šesto v nizu.Poljski teniški igralec je drugi niz začel z breakom in po dveh igrah vodil z 2:0, kar je bilo ključnega pomena. Rubljov se ni predal, vendar v deseti igri ni izkoristil treh priložnosti za odvzem servisa, kar je pomenilo slovo od tekmovanja.»Ta zmaga mi veliko pomeni, še posebej zato, ker sem na začetku leta v Delray Beachu osvojil turnirsko lovoriko. Vesel sem, da sem prišel sem in poskušal napredovati ter postati boljši igralec,« je povedal Poljak, ki dobro pozna svojega tekmeca v finalu: »Pretekli teden sva v Dubaju skupaj igrala v dvojicah, sedaj pa se bova pomerila v finalu mastersa, tako da bo zabavno.«Jannik Sinner (Ita/21) : Roberto Bautista Agut (Špa/7) 5:7, 6:4, 6:4;Hubert Hurkacz (Pol/26) : Andrej Rubljov (Rus/4) 6:3, 6:4.