Slab dan za slovenske igralke v Tivoliju

Potem ko je uvodni dan teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani z nagradnim skladom 100.000 evrov krojil dež, so danes organizatorji lahko v celoti izpeljali predviden spored. Vendar pa današnji razplet ni bil po godu domačega občinstva, saj so med posameznicami izpadle vse štiri slovenske igralke na čelu s prvo adutinjo Veroniko Erjavec.

Erjavec, ki je na svetovni lestvici kot najboljša Slovenka na 194. mestu, je imela precej ugoden žreb domačega turnirja WTA Zavarovalnica Sava. V prvem krogu ji je namreč namenil Italijanko Matilde Paoletti, ki je na lestvici WTA na 1042. mestu.

Dvoboj se je prevesil v odločilni, tretji niz in čeprav je imela Slovenka že brejk prednosti, ga je tekmici uspelo izničiti. Pri zaostanku 5:6 je Erjavec servirala za podaljšano igro, vendar je igra brez izgubljene točke pripadla Italijanki in s tem tudi zmaga po dveh urah in pol igre.

Po porazu je Erjavec ključ do zmage tekmice videla v tem, da ji je bolj uspelo vztrajati pri agresivni igri. "Tekmica je bila sploh s forhendom res agresivna, tu je bilo še nekaj mojih napak in rezultat je takšen, kot je," je bila po dvoboju razočarana Erjavec.

Že pred tem je 18-letna Ela Milić z 2:6 in 5:7 izgubila proti Ukrajinki Anastaziji Soboljevi, Pia Lovrič ni bila kos peti nosilki, Nemki Elli Seidel, ki je slavila s 6:2 in 6:1.

Na pragu presenečenja pa je bila Živa Falkner, sicer 575. igralka na svetovni lestvici. Falkner se je v prvem krogu pomerila s turško kvalifikantko Ipek Oz, 260. igralko na lestvici WTA. Uspešno je rešila meč-žogo tekmice v drugem nizu in ga odbila s 7:5, v tretjem pa je bila pri prednosti 5:4 le dve točki oddaljena od zmage. Vendar ji zadnjega koraka ni uspelo narediti in Turkinja se je po minuto manj kot treh urah igre veselila s 6:4, 5:7 in 7:5.

Na najmočnejšem slovenskem turnirju se je že na uvodu poslovila tudi prva nosilka Francozinja Chloe Paquet, 106. igralka s svetovne lestvice. Gladko s 6:2 in 6:3 jo je odpravila Britanka Francesca Jones.

V sredo se spored v Tivoliju nadaljuje po načrtu. Slovenske igralke pa bodo nastopale le še v konkurenci dvojic.