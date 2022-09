Slovenci se pripravljajo na dvoboj proti Estoniji

Cilj je jasen: čimprejšnja vrnitev v skupino I, so zapisali pri Tenis Slovenija. Kot so dodali pri slovenski teniški zvezi, je slovenska vrsta letos že izgubila v Čilu in izpadla v nižji rang tekmovanja. Za Slovenijo bodo igrali Aljaž Bedene, Blaž Kavčič, Matic Križnik in Bor Artnak.

»Pripravljenost igralcev je pri nekaterih rezultatsko bolj uspešna, pri drugih manj. Moramo pa se zavedati, da ima vsak svojo zgodbo. Bedene in Kavčič končujeta profesionalni poti, Križnik in Artnak pa ju praktično šele začenjata. Z igralci sem veliko v stiku. Na reprezentančnih treningih, ki jih imamo dvakrat tedensko, so vsi zelo motivirani. Težko je ocenjevati samo pripravljenost, ampak mislim, da smo izraziti favoriti. To moramo seveda pokazati tudi na igrišču,« je dejal selektor reprezentance Grega Žemlja.

To bo drugi medsebojni dvoboj med obema reprezentancama; leta 2007 je bilo v 2. evro-afriški skupini v Estoniji 3:2 za Slovenijo. Estonija je marca letos v kvalifikacijah za skupino II premagala ekipo, sestavljeno iz igralcev na otokih v Tihem oceanu.