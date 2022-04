Slovenija in Švedska izenačeni pred igro dvojic

Po dvobojih posameznic petega kroga ženskega teniškega pokala Billie Jean King med Slovenijo in Švedsko je rezultat izenačen na 1:1. Pia Lovrič je po izgubljenem prvem nizu (2:6) Kajsi Rinaldo Persson predala tekmo zaradi poškodbe stegenske mišice, Živa Falkner pa je premagala Julito Saner s 6:1 in 6:2. V dvojicah bosta zaigrali Kaja Juvan in Lara Smejkal.

Dvoboj zadnjega kroga predtekmovanja v Antalji je za Slovenijo nepomemben, saj so si izbranke kapetana Andreja Kraševca že v četrtek zagotovile napredovanje v svetovno skupino pokala Billie Jean King. Jutri Slovenijo čaka še finale turnirja proti Madžarski, ki ima prav tako zgolj revijalen značaj.