Slovenija preskočila estonsko oviro

V zadnjem nastopu za slovensko reprezentanco in predvidoma sploh v profesionalnem tenisu sta Aljaž Bedene in Blaž Kavčič naši izbrani vrsti priigrala odločilno točko za zmago proti Estoniji v II. svetovni skupini Davisovega pokala. V tekmi dvojic dvojic sta bila s 6:3, 3:6, 6:1 boljša od estonske naveze Kenneth Raisma-Mattias Slimar.

Tako si je slovenska vrsta ob skupnem vodstvu s 3:0, po petkovih dveh posamičnih zmagah Bora Artnaka in Bedeneta ter tej današnji, že priigrala napredovanje in v naslednjem letu kvalifikacijski nastop I. svetovne skupine.

Po portoroškem sporedu, ki ga je v soboto pokvaril dež in zato tekmo dvojic prestavil na današnji dan, sta bila v popoldnevu predvidena še dva posamična dvoboja, ki pa tako nista več mogla več vplivati na končni razplet. A obračun Matica Križnika z Markom Lajalom je bil ob vodstvu s 4:3 za slednjega predčasno prekinjen, načrtovani zadnji dvoboj Artnak vs. Kristjan Tamm pa so odpovedali.