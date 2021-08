Slovensko-hrvaška naveza v finalu Montreala

V polfinalu turnirja z nagradnim skladom 1,55 milijona evrov sta Andreja Klepač in Darijo Jurak ugnali poljsko-ameriško navezo Magda Linette/Bernarda Pera s 7:5, 6:4. Dvoboj je trajal uro in 17 minut, 35-letna Koprčanka in dve leti starejša Hrvatica pa sta v obeh nizih zaostajali z 1:4. V prvem sta nato osvojili šest od naslednjih sedmih iger, v drugem pa pet zapovrstjo za četrti letošnji finale. V njem bosta lovili tretjo turnirsko zmago.



Sredi maja sta v italijanski Parmi izgubili, v Bad Homburgu v Nemčiji sta bili konec junija v finalu boljši od ukrajinsko-romunske naveze Nadija Kičenok/Raluca Olaru, pretekli konec tedna v ameriškem San Joseju pa sta v finalu ugnali Brazilko Luiso Stefani in Kanadčanko Gabrielo Dabrowski.



Klepačeva bo sicer še 21. igrala v finalu konkurence dvojic, razmerje zmag in porazov pa ima trenutno 10:10. V finalu se bosta Slovenka in Hrvatica pomerili bodisi z brazilsko-kanadsko navezo Stefani/Dabrowski bodisi rusko-kazahstansko dvojico Veronika Kudermetova/Jelena Ribakina.



Zmagovalki bosta v žep pospravili okoli 23.500 evrov.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: