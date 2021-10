Sodobne milijonarke se lahko priklonijo teniški kraljici

V nadaljevanju preberite:

Sodobne teniške zvezdnice so najbolje plačane športnice na svetu. Naomi Osaka je do maja letos zaslužila 52 milijonov evrov v pičlih 365 dneh (47 milijonov z oglaševanjem), Serena Williams pa je s turnirskimi nagradami zaslužila v karieri 81,6 milijona evrov, manj le od moških sodobnikov Novaka Đokovića (132 milijonov €), Rogerja Federerja (112,5) in Rafaela Nadala (109). A številke niso bile vedno bajeslovne. Pred natanko 50 leti je slovita Američanka Billie Jean King postala prva teniška igralka, ki je v enem koledarskem letu pospravila v žep 100.000 dolarjev, za kar jo je posebej poklical predsednik ZDA Richard Nixon in ji čestital.