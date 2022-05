Španski najstnik vse bliže Novaku Đokoviću

Devetnajstletni Španec Carlos Alcaraz, ki je v nedeljo zmagal na teniškem mastersu 1000 v Madridu, je dva tedna pred začetkom turnirja za grand slam v Parizu pridobil tri mesta in napredoval na šesto mesto na svetovni lestvici ATP. Srb Novak Đoković je sicer začel svoj že 369. teden na vrhu lestvice.

Alcaraz je v finalu Madrida ugnal Nemca Alexandra Zvereva, potem ko je v četrtfinalu premagal 13-kratnega zmagovalca Roland Garrosa, rojaka Rafaela Nadala, nato pa vzel skalp še prvemu igralcu na svetu Đokoviću.

Alcaraz se je sicer po veličastnem madridskem zmagoslavju odločil za tekmovalni premor. Izpustil bo turnir v Rimu, uradno zaradi poškodbe, ter se v miru pripravil na Roland Garros.

Na najnovejši lestvici sicer v najboljši peterici ni sprememb. Rus Danil Medvedjev je drugi, finalist Madrida Zverev tretji, Nadal četrti in Grk Stefanos Cicipas peti.

Med Slovenci sta najviše Aljaž Bedene na 164. in Blaž Rola na 281. mestu.

Počivala, a zadržala vrh

Poljakinja Iga Swiatek, ki je imela teden dni počitka zaradi poškodbe rame, ostaja najboljša igralka na svetovni teniški lestvici. Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek, ki jo danes na turnirju v Rimu čaka dvoboj prvega kroga proti Rusinji Darji Kasatkini, je na 24. mestu, Kaja Juvan, ki je bila uspešna v kvalifikacijah Rima, je zdrsnila na 85. mesto.

Na drugem in tretjem mestu svetovne lestvice sta položaja spet zamenjali Čehinja Barbora Krejčikova, ki je številka 2, in Španka Paula Badosa.

Med najboljšimi 15 igralkami so vse z izjemo Swiatkove zamenjale mesta, največji padec pa je doživela Belorusinja Arina Sabalenka, ki je zdrsnila za štiri mesta in je po novem osma.

Tunizijka Ons Jabeur, ki je v nedeljo osvojila Madrid, je napredovala na sedmo mesto. Sedemindvajsetletna igralka je v finalu v španski prestolnici s 7:5, 0:6 in 6:2 premagala Američanko Jessico Pegula in prišla do največje zmage v karieri.