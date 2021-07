Stafanos Tsitsipas za legalizacijo pomoči trenerjev med dvoboji

Tradicija ima veliko vlogo pri tenisu, ne le pri štetju točk, dolžini dvobojev in obvezni beli igralni opravi v Wimbledonu. Grk Stefanos Tsitsipas je četrti igralec sveta in pri 22 letih zastopnik novega rodu, ki se zavzema za posodobitev igralnih pravil.



»Tenis je bržkone edini globalni šport, pri katerem se igralci med dvoboji ne smejo posvetovati s trenerji. Nekateri tvegajo in na skrivaj pogledujejo proti tribunam, saj je tenis izrazito strateška igra, toda pomoč trenerjev bi morali uradno dovoliti. Le zakaj je prepovedana, čeprav imamo vsi svoje štabe na turnirjih, pri vseh drugih panogah pa nekaj normalnega. Morali bi narediti velik korak naprej s časom,« meni Tsitsipas, finalist na letošnjem odprtem prvenstvu Francije, ki na trenutni lestvici ATP zaostaja le za Novakom Đokovićem, Danilom Medvedjevom in Rafaelom Nadalom.



