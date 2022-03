Svitolina na »misiji za domovino« premagala Potapovo

»Bila sem na misiji za domovino,« je po gladki zmagi nad 20-letno Rusinjo, oblečena v modro krilo in rumeno majico, povedala Jelina Svitolina. »Vse, kar bom tukaj zaslužila, bo šlo za vojsko, zato hvala vsem za podporo,« je še dejala Ukrajinka, ki je nazorno pokazala, kako se rusko-ukrajinski konflikt seli v vse dejavnosti.

»Na tem turnirju je vzdušje vedno prav posebno. Danes sem to čutila še bolj, saj je bil dvoboj tudi zame zelo poseben. Trenutno sem zelo žalostna, a vesela, da sem lahko tukaj in igram tenis,« je še povedala 15. igralka sveta.

Ukrajinka je še v začetku tedna razmišljala tudi o bojkotu tega dvoboja in s tem kot prva nosilka tudi o bojkotu turnirja. Jasno in glasno je povedala, da proti ruskim in beloruskim igralkam zaradi invazije ruskih sil na Ukrajino in beloruske podpore ne bo nastopala, razen če bodo te igrale brez državnih simbolov in pod nevtralno zastavo. Prav za tak korak sta se kasneje odločila moško in žensko združenje igralcev ATP in WTA.

Naslednja nasprotnica Svitoline bo Bolgarka Viktorija Tomova.