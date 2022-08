Tamara od naših prva v lov na vsaj 121.000 dolarjev

V nadaljevanju preberite:

Koliko znaša nagradni sklad najbolje plačanega teniškega turnirja na svetu, koliko denarja bosta prejela zmagovalca odprtega prvenstva ZDA, kakšne so možnosti slovenskih igralcev Kaje Juvan, Tamare Zidanšek in Aljaža Bedeneta na zadnjem tekmovanju leta za grand slam v New Yorku, zakaj Novak Đoković ni dočakal zelene luči, koliko podpisov so zbrali njegovi podporniki, da bi vendarle lahko nastopil v Flushing Meadowsu ...