Tamara Zidanšek lepo napreduje na turnirju v ZDA

Najboljša slovenska teniška igralka na lestvici WTA Tamara Zidanšek se je uvrstila med 32 najboljših na turnirju WTA 1000 v Indian Wellsu z več kot osmimi milijoni dolarjev nagradnega sklada. V drugem krogu je bila boljša od Hrvatice Ane Konjuh s 6:4, 5:7 in 6:3.



Konjičanka, ki si je z zmago že zagotovila slabih 30.000 dolarjev in novo najboljšo uvrstitev na lestvici WTA, se bo v šestnajstini finala srečala z Avstralko Ajlo Tomljanovic, ki je v drugem krogu v treh nizih premagala peto nosilko in zmagovalko turnirja prejšnji teden v Chicagu Španko Garbine Muguruzo. Zidanškova in Avstralka sta se doslej srečali šestkrat, štiri zmage ima Tomljanoviceva, Slovenka pa je dobila zadnji dvoboj 2019 v Nürnbergu.

Tamara zadnja slovenska predstavnica na turnirju

Obračun z vrstnico s Hrvaške, ki se je rodila en dan za Zidanškovo (26. 12. 1997), je 33. igralka na svetu dobila po dveh urah in 13 minutah igre. Po osvojenem prvem nizu je v drugem povedla s 3:0, a nato trikrat izgubila svoj servis, tako da je odločitev o zmagovalki padla v tretjem nizu. Tega je Zidanškova dobila po 39 minutah igre z dvema odvzemoma začetnega udarca.



Zidanškova je v Indian Wellsu 26. nosilka in je bila v prvem krogu prosta. Hkrati je zadnja slovenska predstavnica na turnirju, saj sta se tako Polona Hercog med posameznicami kot Andreja Klepač v dvojicah poslovili že v prvem krogu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: