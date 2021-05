Tamara Zidanšek se je hitro poslovila od Rima

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila v prvem kolu turnirja serije WTA 1000 v Rimu z nagradnim skladom nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Konjičanka je morala priznati premoč Američanki Bernardi Pera s 3:6, 2:6.



Dvoboj je trajal uro in 18 minut, 23-letna Zidanškova pa je bila nemočna proti tri leta starejši tekmici. Takoj je zaostala za dva odvzema servisa, nato enega izničila, a prvi niz po novem breaku Američanke, sicer 69. igralke sveta, izgubila s 3:6.

V igri le še Andreja Klepač

V drugem je bila zgodba na las podobna. Američanka je vzela servis 77. igralki lestvice WTA v drugi in četrti igri ter vodila s 4:0, nato pa sta si tekmici izmenjali še po en break v sedmi in osmi igri. Pera je tako dobila še drugi medsebojni dvoboj, potem ko je bila v dveh nizih boljša še v kitajskem Wuhanu pred 20 meseci.



Na turnirju v Rimu po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog in Aljaža Bedeneta nastopa le še ena Slovenka. Andreja Klepač se bo skupaj s Hrvatico Darijo Jurak predvidoma v četrtek pomerila v konkurenci dvojic s tajvanskima sestrama Letishi in Hao-Ching Chan.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: