Tamara Zidanšek v drugi krog kvalifikacij OP Avstralije

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugo kolo kvalifikacij za odprto prvenstvo Avstralije. S 6:0, 4:6, 6:4 je po dveh urah in 21 minutah ugnala Tajko Lanlano Tararudee. V torek bosta v prvem kolu kvalifikacij nastopili še preostali Slovenki Veronika Erjavec in Polona Hercog.

Zidanškova, trenutno 180. igralka sveta, sprva ni imela večjih težav s sicer na lestvici WTA nekoliko višje uvrščeno Tararudee (178.). Sedemindvajsetletna Konjičanka je takoj prišla do breaka, nato dodala še dva ter s kravato zanesljivo dobila prvi niz po 28 minutah.

Tudi v drugem je polfinalistka Rolanda Garrosa (2021) takoj prišla do odvzema servisa, po slabši igri na svoj začetni udarec pa je nato še enkrat povedla. Po vodstvu Tamare Zidanšek s 3:1 je pobudo prevzela 20-letna Tajka in z vse boljšo igro obrnila potek niza in ga osvojila s 6:4.

Odločilni niz je zaznamoval festival odvzemov servisa. Do izida 3:3 sta jih tekmici vključno z enim ob koncu drugega niza nanizali kar sedem, preden je svoj začetni udarec za vodstvo s 4:3 zadržala Tajka. To je bila zadnja igra, ki jo je 20-letnica dobila, saj je nato Zidanšek s tremi zaporednimi prišla do težko prigarane zmage.

V drugem krogu se bo Zidanškova pomerila s Ciprčanko Raluco Georgiano Serban. Trenutno 201. igralka sveta je s 7:6 (5), 6:0 premagala 24. nosilko kvalifikacij Francozinjo Jessiko Ponchet.

Ponedeljkov spored v Melbournu je sicer krojilo vreme. Zaradi močnih padavin se je dogajanje na igriščih Melbourne Parka začelo precej kasneje od predvidenega, številne dvoboje pa so morali prestaviti na torek.

Med drugimi tudi obračun Veronike Erjavec. Trenutno s 171. mestom prva slovenska igralka na lestvici WTA se bo v prvem krogu kvalifikacij pomerila s 17-letno povabljeno domačinko Alano Subasic, sicer 41. mladinko sveta.

V torek bo kot predvideno na delu tudi tretja Slovenka v kvalifikacijah prvega grand slama sezone Polona Hercog (301. WTA). Lopar bo Mariborčanka prekrižala z Američanko Robin Montgomery (105.).

Kvalifikacije bodo potekale vsaj do četrtka, prvi turnir velike četverice pa se bo začel v nedeljo in trajal do 26. januarja.