Tamaro Zidanšek bo v Roland Garrosu izzvala Američanka

Žreb na odprtem teniškem prvenstvu Francije je določil, da se bo lanska polfinalistka Tamara Zidanšek, ki je letos 24. nosilka, v uvodnem krogu pomerila z Američanko Claire Liu. Kajo Juvan čaka kvalifikantka, naš edini slovenski predstavnik v moškem delu Aljaž Bedene pa se bo za začetek spoprijel z Avstralcem Christopherjem O'Connellom.

Tako Bedene kot Zidanškova se s tekmecema še nista srečala. Štiriindvajsetletna Konjičanka, ki je lani izgubila v polfinalu proti Rusinji Anastaziji Pavljučenkovi, bo prvi dvoboj na tokratnem tekmovanju v Roland Garrosu odigrala proti tri leta mlajši nasprotnici, ki je na lestvici WTA na 92. mestu. Claire Liu bo prvič nastopila v glavnem delu odprtega prvenstva Francije, ima pa za seboj blestečo mladinsko kariero. Leta 2017 je bila prva mladinka na svetu, je zmagovalka mladinskega Wimbledona, v Roland Garrosu pa je igrala v finalu.

Dvaintridesetletni Ljubljančan ima za seboj naporne mesece, v katerih se je ubadal z zdravstvenimi težavami; letos je dobil vsega en dvoboj, zato je zdrsnil na 175. mesto lestvice ATP. Njegov prvi tekmec je na 124. mestu, je pet let mlajši, za razliko od Bedeneta, ki je v Parizu dvakrat prišel do tretjega kroga (2016, 2020), pa Avstralec v Roland Garrosu še nima zmage med posamezniki.

Od treh slovenskih predstavnikov je trenutno v najboljši formi Kaja Juvan, ki se je danes uvrstila v polfinale turnirja WTA v Strasbourgu. Na svetovni lestvici zaseda 81. mesto, njeno letošnje razmerje zmag in porazov pa je 18-9.

Đoković, Nadal in Alcaraz v istem delu žreba

V moškem delu turnirja so srbski branilec lovorike Novak Đoković, 13-kratni zmagovalec tega turnirja, Španec Rafael Nadal, in njegov mladi rojak Carlos Alcaraz v istem delu žreba, kar pomeni, da se lahko Đoković in Nadal srečata že v četrtfinalu, Alcaraz pa jima lahko prekriža pot v polfinalu.

Med dekleti je glede na formo in pet zaporednih osvojenih turnirjev prva favoritinja vodilna igralka na svetu Poljakinja Iga Swiatek, ki je Roland Garros osvojila leta 2020. Na njenem delu razpredelnice so na primer Simona Halep v osmini finala, Karolina Pliškova v četrtfinalu, v polfinalu pa zmagovalka dvoboja Paula Badosa – Arina Sabalenka.