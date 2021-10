Tatovi Murrayja spravili v težave: poleg športnih copat odnesli tudi prstan

Škotu Andyju Murrayju so po treningu namreč ukradli teniške copate, ki jih je pustil pod najetim avtomobilom pred hotelom, da bi se čez noč prezračili. Težava pa je v tem, da Murray svoj poročni prstan vedno pripne na vezalke. Kot je zmagovalec treh turnirjev za veliki slam sporočil prek Instagrama, se je zjutraj vrnil, vendar športnih copat ni bilo nikjer več. Prav tako tudi ne prstana.



»Lepo bi bilo, če bi to delili in mi pomagali najti poročni prstan,« je 34-letni zvezdnik v kratkem videoposnetku, objavljenem na instagramu, zaprosil za pomoč. Pojasnil je, da ko se je po večerji vrnil v hotel, avto ni »dišal najlepše«. »Notri sem namreč pustil teniške copate, bilo pa je 39 stopinj Celzija in bili so zelo vlažni. Odločil sem se, da jih moram malo prezračiti,« je prek pojasnil Murray.



»Ker nimam balkona v hotelski sobi, sem jih pustil pod avtomobilom. Vendar jih zjutraj ni bilo več tam. Tako sem si moral kupiti nove, kar ni konec sveta. Ko sem se pripravljal na trening, pa me je fizioterapevt opomnil na poročni prstan. Najbrž mi ni treba pojasnjevati, da sem doma v velikih težavah,« je dejal Škot v prošnji za pomoč pri iskanju.

