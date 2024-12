Ko se bo vrnila Kaja, bomo spet bližje eliti

V nadaljevanju preberite:

Na zasedanju skupščine Tenisa Slovenije so za novega predsednika izvolili Damjana Kralja, 47-letnega glavnega izvršnega direktorja družbe BTC. Kakšne so njegove dosedanje izkušnje na področju športa? Kako je bil prek BTC vpet v sodelovanje s športnimi panogami? Kako gleda na prihodnost slovenskega tenisa in kako na uresničitev želje o nacionalnem teniškem centru?