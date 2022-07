Tsitsipas po vročem obračunu nad Kyrgiosa: Kot bi bila v cirkusu

Dvoboj Avstralca in Grka, v štirih napetih nizih se je v 4. kolo prebil prvi, se je nadaljeval tudi pred mikrofoni, kjer je denimo poraženi četrti nosilec Stefanos Tsitsipas dejal, da je bil njegov stari znanec iz Avstralije med odraščanjem »zloben nasilnež«. Ko je postalo jasno, da se bosta v 3. kolu pomerila igralca, ki sta nekoč družno nastopala v dvojicah, so številni pričakovali, da bodo iskre letele na vse strani in niso se zmotili. Tsitsipas je med dvobojem večkrat namenoma meril v Avstralca, dobil pa je tudi opozorilo, ker je z močnim udarcem poslal žogico na tribuno in bi kmalu zadel gledalca. Kyrgios se je nato tudi glasno lotil sodnika Damiena Dumusoisa, saj je zaradi omenjene poteze zahteval prekinitev dvoboja oz. zmago za zeleno mizo.

»Občutek je bil kot v cirkusu, ko pa sva tu le zato, da igrava tenis,« je dejal 23-letni Tsitsipas. »Tudi jaz bi bil precej jezen, če bi proti nekomu izgubil dvakrat v dveh tednih,« pa se je nedavne zmage nad Grkom, ki ga je ugnal tudi v Halleju, spomnil Kyrgios. »Morda bi moral najprej ugotoviti, kako bi me lahko vsaj nekajkrat premagal,« je še povedal o igralcu, proti kateremu je izgubil le enkrat v karieri.

Nasilen je bil verjetno tudi v šoli

»Spravlja se nad tekmece. Verjetno je tudi v šoli veljal za nasilneža. Takšni mi niso všeč. Ima sicer tudi nekaj pozitivnih plati, a ima tudi tisto zlobno, ki lahko res naredi veliko škode ljudem okoli njega,« je na novinarski konferenci, ki jo je začel kot prvi, povedal Tsitsipas.

Kyrgios, ki si je ob nedavnem druženju z mediji pred mikrofoni privoščil celo poln krožnik sušija, se je na obtožbe odzval v svojem slogu: »Da sem bil nasilen do njega? Ne vem, kaj misli s tem, saj je bil on tisti, ki je vame pošiljal žogice. Zadel je tudi gledalca, če bi bil jaz na njegovem mestu, bi me nagnali s štadiona.«

Televizijski posnetki sicer dokazujejo, da je Tsitsipas zgolj za las zgrešil. Kyrgiosa, 40. igralca z lestvice ATP, v osmini finala čaka Američan Brandon Nakashima (56.), ki je v treh nizih opravil s Kolumbijcem Danielom Riverosom.