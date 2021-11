Nole express že v polfinalu

Najboljši teniški igralec na svetu, Srb Novak Đoković, je na zaključnem turnirju ATP v Torinu zabeležil drugo zmago in si krog pred koncem predtekmovanja že zagotovil mesto v polfinalu. Prepričljivo je premagal Rusa Andreja Rubljova s 6:3 in 6:2, dvoboj je zaključil v uri in devetih minutah. Čeprav sta Đoković in Rubljov v zadnjih dveh letih skupno osvojila petnajst naslovov na turnirjih ATP, sta se danes šele prvič pomerila iz oči v oči. Srb je vpisal 40. zmago na zaključnih turnirjih, tako da je na lestvici igralcev z največ zmagami prehitel Ivana Lendla. Na vrhu bo še nekaj časa ostal Roger Federer z devetinpetdesetimi zmagami na zaključnih turnirjih.

Stefanos Tsitsipas je že moral končati z igranjem v Torinu. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Hkrati je Đoković naredil nov korak k izenačitvi rekorda po številu osvojenih zaključnih turnirjev. Vodi Federer s šestimi naslovi, po pet pa jih imata poleg 34-letnega Srba še Ivan Lendl in Pete Sampras. Potem ko je zaradi poškodbe trebušne mišice zaključni turnir ATP v Torinu v torek zapustil Italijan Matteo Berrettini, je danes nadaljnje nastope odpovedal še Grk Stefanos Tsitsipas. Četrti igralec sveta se je umaknil zaradi bolečin v desnem komolcu, so sporočili organizatorji. Tsitsipas bi moral danes zvečer igrati proti osmemu igralcu na lestvici ATP, Norvežanu Casperju Ruudu. Zamenjal ga bo Britanec Cameron Norrie, sicer 12. igralec sveta.