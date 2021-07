Tudi kristalna krogla ne bi razkrila imen teniških asov v Tokiu

Federer bi dopolnil 40 let prav na zadnji dan iger

Roger Federer (desno) je Tokio že prečrtal, Novak Đoković naj bi mu sledil. FOTO: David Gray/AFP



Olimpijsko zlato iz Ria teoretično brani Škot Andy Murray

Tenis ne sodi med olimpijske panoge z dolgotrajno, bogato in neprekinjeno zgodovino, toda ko so ga po šestih desetletjih vrnili v spored iger, septembra 1988 v Seulu, je botroval izjemnemu zanimanju. Kako tudi ne, saj so igrali asi globalne prepoznavnosti in seznam dobitnikov kolajn razkriva znance Wimbledona, Roland-Garrosa, Davisovega pokala, Melbourna, ...In kako bo letos? Tu bi se prerokovalka prej opekla s kavo, kot da bi v usedlini našla kaj tehtnega, s katerim bi naznanila vrstni red najboljših. Kajti med zadnjim odštevanjem še ni jasno, kdo bo med navzočimi. Že pred časom sta iz najbolj izbrane teniške smetaneinodpovedala prihod v Tokio, ob svojem nastopu v wimbledonskem polfinalu se jima je pridružil Kanadčan rusko-ukrajinskih koreninzdaj 10. igralec svetovne lestvice. Na igrah ne boPred dnevi je iz Londona vodilni na svetusporočil, da ni več prepričan, če bo prišel na olimpijske igre.Ni skrivnost, da si Srb želi zlati trojček: osvojil je namreč že Davisov pokal, kraljuje na turnirjih za grand slam (po zadnji wimbledonski lovoriki jih ima natanko 20, s čimer se je izenačil zin), nima pa še zlate olimpijske kolajne. Zanimivo: nimata je niti Federer niti Nadal. In slednja sta se ji očitno prav tako odpovedala, kajti Španec je med prvimi dejal, da ga ne bo v Tokiu, ob njegovih številnih poškodbah pa nikakor ni nemogoče, da ga v času naslednjih iger, čez tri leta v Parizu, ne bo več med aktivnimi igralci vrhunskega tenisa. Tudi Švicar mu je pred dnevi sledil in potrdil, kar so mnogi v teniški družini že pričakovali: da bo izpustil Tokio.Srbski zvezdnik je sprva nestrpno pričakoval to olimpijsko poletje, po zadnjem nastopu v Londonu pa dejal: »Seveda bi še kako rad nastopil v Tokiu, toda zavoljo zadnjih razmer pandemije so možnosti glede mojega prihoda na olimpijske igre 50:50.«In četudi bi moral biti Federer – kot Đoković – udarni adut svoje reprezentance, tudi po njegovem slovesu z Wimbledonom ni bilo zanesljivo, da bo med udeleženci tega velikega športnega festivala. Le da sam sprva ni javno omenjal pandemije, pač pa je v hudem razočaranju ob porazu v četrtfinalu proti Poljakupoudaril, da predvsem potrebuje mir za odločitev, ali naj sezono sploh nadaljuje. Mimogrede, na zadnji dan iger v Tokiu, 8. avgusta, bo Švicar praznoval 40. rojstni dan, toda ne na Japonskem.Olimpijsko zlato iz Ria brani Škotki ga ob zadnjih zdravstvenih težavah zdaj ni niti med 100 na svetovni lestvici, v ženski teniški konkurenci je bila pred petimi leti na zadnjih igrah najboljša Portoričankav finalu je takrat ugnala nemško zvezdnicoIn dejansko je vse zavito v uganko, kdo bo zares pripotoval v Azijo na to vmesno veliko tekmo med dvema turnirjema za grand slam, omenjenim v Wimbledonu in naslednjim v prvih dveh septembrskih tednih New Yorka.In slovenska udeležba? Jasno je že dolgo, da našega vodilnega igralcav Tokiu ne bo. Odločil se je za peščeno julijsko klasiko Hamburg-Umag-Kitzbühel, vendar pa mu je okužba z zloveščim virusom, s katero se je vrnil iz Londona, preprečila odhod v Nemčijo. Tudi50. igralka sveta, se je odpovedala nastopu. Na posebno povabilo čakaČe ga ne bo, pa tudi preplaha ne bo: misli usmerja k severnoameriškim izzivom druge polovice poletja.