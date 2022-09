Tudi z Blažem Kavčičem nad Estonce

Slovensko moško teniško reprezentanco v petek in soboto v Portorožu čaka obračun Davisovega pokala. V II. svetovni skupini bo tekmec Estonija, ob zmagi pa bi nato prihodnje leto igrali obračun kvalifikacij za I. svetovno skupino. Kapetan Grega Žemlja je poleg Aljaža Bedeneta vpoklical tudi Blaža Kavčiča, oba se sicer poslavljata od tenisa.

Prvo ime reprezentance bo 33-letni Bedene (330. na lestvici ATP), ki bo zadnjič zastopal slovenske barve, saj se po koncu sezone tudi poslavlja od profesionalnega tenisa. Kavčič pa je že pomladi, kjer je pomagal v štabu ženske izbrane vrste, napovedal poslovilni dogodek prav v Portorožu, ni pa omenil, da bi igral za Davisov pokal.

V prihodnosti bo torej v slovenski zasedbi veliko odvisno od mladih igralcev, ki si trenutno utirajo pot v profesionalni tenis. Poleg obeh izkušenih članov ekipe so vpoklic prejeli še Bor Artnak (783.), ki bo v ekipi za Davisov pokal tretjič, ter debitanta Maj Premzl (1783.) in Matic Križnik (brez uvrstitve). Zaradi poškodbe manjka Blaž Rola, ki pa bo med tekmovanjem vseeno s klopi spremljal svoje reprezentančne kolege v dvoboju z Estonci.

»Zelo solidno smo s to razširjeno ekipo zadeli moštveni duh. Same priprave na srečanje potekajo nemoteno, vreme nam je naklonjeno, igrišča so v dobrem stanju. Trenutno gre brez kakršnih koli pripomb, tako da s pravim nabojem pristopamo do vsakega treninga in vmes spoznavamo tekmece,« je na portoroškem druženju z mediji dejal 35-letni Žemlja.

Blaž Kavčič (brez uvrstitve) svojega vpoklica ni pričakoval, saj ni resno treniral in igral, bolj se je ukvarjal s trenerskim poslom. Med njegovimi varovanci je tudi Križnik. Se pa bo Kavčič tudi po ekstremni shujševalni kuri v zadnjih dneh potrudil, da bo z izkušnjami pomagal mlajšim kolegom, ki bodo nosili breme rezultata v prihodnjih letih.

»Ko me je Grega poklical, sem bil seveda zelo vesel. Seveda sem vedno v stiku s tenisom, tudi zdaj, ko grem proti koncu kariere. Je pa malo drugače. Tukaj sem zaradi sebe, ne gledam na drugo stran, kako trenira moj varovanec, kaj dela narobe. Zelo uživam na treningih in se Žemlji zahvaljujem, da me je vpoklical. Veliko mi pomeni, da sem tukaj s fanti in da lahko neko zgodbo uradno zaključim,« je dejal 35-letni Kavčič.

Estonska reprezentanca je prav tako že prispela v Portorož, kjer je pod vodstvom kapetana Ekkeja Tiidemanna tudi že trenirala. Žemlja si je to ogledal in je prepričan, da je slovenska reprezentanca boljša od estonske, ki jo sestavljajo Mark Lajal (518.), Kristjan Tamm (970.), Kenneth Raisma (1438.) in Mattias Siimar (brez uvrstitve).

Tekmovalno dogajanje v Portorožu se bo v Davisovem pokalu začelo v petek ob 12. uri, seveda pa ga bo krojilo vreme, napoved namreč ni obetavna.