Ugasnilo zadnje slovensko žezlo

Jennifer Brady je dosegla gladko zmago. FOTO: Paul Crock/AFP

Mlada slovenska teniška igralkaje izpadla v 3. krogu odprtega prvenstva Avstralije. V svojem prvem nastopu med 32 najboljših na turnirju za veliki slam je 20-letna Ljubljančanka izgubila proti Američankis 6:1 in 6:3.Juvanova je po zmagi v maratonskem dvoboju 2. kroga, ko je po dveh urah in 41 minutah premagala Egipčanko, tokrat hitro padla v zaostanek. Prvi niz je trajal zgolj 31 minut, pri tem pa je Juvanova ameriški tekmici kar dvakrat oddala igro na svoj začetni udarec.V drugem nizu je bilo razmerje moči med 104. igralko sveta in 80 mest višje uvrščeno igralko bolj izenačeno. Američanka je sicer z odvzemom servisne igre hitro prišla do vodstva z 2:0, a je nato Juvanovi uspel brejk in izenačenje na 2:2.Temu pa je takoj sledila še ena izgubljena igra Juvanove na svoj začetni udarec, ki je na koncu bila tudi odločilna za zmago Američanke v drugem nizu po skupaj uri in 29 minut igre.