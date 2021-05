Ugnal nekoč šestega igralca sveta

Aljaž Bedene je v prvem krogu teniškega turnirja ATP v Lyonu (420.000 evrov nagradnega sklada) prepričljivo premagal Francoza Gillesa Simona s 6:2 in 6:3. Enaintridesetletni Bedene, 55. na lestvici ATP, je četrtič v karieri ugnal Simona, ki je dobil le en medsebojni dvoboj. Šestintridesetletni Simon je 68. na svetovni lestvici, osvojil je 14 turnirskih zmag serije ATP, leta 2009 pa je bil že šesti igralec sveta. Bedeneta je premagal v njunem četrtem srečanju v šestnajstini finala lani v Marseillu. Leta 2019 na Dunaju in v Metzu je zmagal Bedene, kot tudi v njunem prvem dvoboju leta 2015 v Winston-Salemu.



Prav to srečanje pred šestimi leti je bilo najdaljše, končalo se je po treh podaljšanjih igrah. Tokratna partija je bila neprimerno krajša, Slovenec je francoskemu igralcu prepustil le pet iger v celotnem dvoboju, ki se je končal po uri in slabih 13 minutah. Bedene je prepričljivo prevladoval praktično v vseh prvinah igre in je dobil 62 točk, tekmec pa 38. Ljubljančan se bo v drugem krogu pomeril s četrtim nosilcem iz Belgije Davidom Goffinom. Ta je 15. na svetovni lestvici in je bil v prvem krogu prost, z Bedenetom pa doslej še ni igral.

Komentarji: