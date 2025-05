Ukrajinka dala roko Kasatkini: Spoštujem ljudi, ki povedo resnico

Ukrajinska teniška igralka Marta Kostjuk, ki se ni hotela rokovati z ruskimi in beloruskimi tekmicami zaradi ruske agresije na njeno domovino, je dala roko Dariji Kasatkini, potem ko jo je premagala v drugem kolu na OP Italije v Rimu s 6:2 in 6:2.

Kasatkina, 15. igralka na lestvici WTA, se je odrekla Rusiji in sprejela avstralsko državljanstvo, odkrita lezbijka je kritizirala ruske zakone zoper skupnost LGBTQ+ in tudi vojno v Ukrajini. Živi v Melbournu in se v domovino ni vrnila že dve leti.

Kostjukova je povedala, da spoštuje Kasatkino, ker je javno spregovorila proti ruski invaziji. »Od začetka vojne v Ukrajini se nisem rokovala z Rusinjami in Belorusinjami. A če nekdo pove resnico in Rusijo označi za agresorja, si zasluži spoštovanje,« je Kostjukova zapisala na instagramu.

»Darja je nasprotnica vojne in se odločila, da ne bo zastopala svoje domovine Rusije. Za to je potreben pogum. Upam, da ni bil zadnji korak. Podpiram Ukrajino in resnico in spoštujem ljudi, ki niso tiho,« je še dodala 27. igralka sveta.