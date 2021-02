Uživa v tenisu, usojene so ji družinske milijarde

Za 26-letno ameriško teniško igralko Jessico Pegulo je lep uspeh že uvrstitev v četrtfinale na letošnjem odprtem prvenstvu Avstralije, saj je na lestvici WTA šele 61. Denarna nagrada pa ima zanjo povsem drugačen pomen kot za njene tekmice podobne ravni. Šport je namreč zanjo zgolj eden od virov dohodka, saj prihaja iz zelo premožne družine.



Njena starša Terry in Kim sta si prislužila milijarde z nepremičninami in zemeljskim plinom ter sta za 1,4 milijarde dolarjev postala večinska lastnika moštva Buffalo Bills, enega od najbolj priljubljenih v poklicni ligi NFL v ameriškem nogometu, za katerega sta se potegovala tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump in roker Jon Bon Jovi. Družinsko premoženje bo nekoč njeno, Jessica pa je podedovala tudi smisel za posel, zato je lastnica restavracije z zdravo prehrano The Healthy Scratch in kozmetične linije Ready 24.



Kljub vsemu vztraja, da je njena glavna strast tenis. »Je moj poklic in moja kariera. Ko sem na igrišču, sem samostojna in starši mi ne morejo govoriti, kaj naj počnem z loparjem,« zagotavlja Jessica Pegula, ki je debitirala med profesionalkami že leta 2009, a je doslej zmagala le na enem turnirju (leta 2019), v Melbournu pa je letos pa je dosegla največji uspeh na preizkušnjah velike četverice.

